LG Electronics đánh dấu chặng đường 30 năm tại Việt Nam

LG Electronics chính thức đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển tại Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu với nhiều cột mốc ấn tượng và những đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Ông Song Ikhwan chia sẻ tại Buổi gặp gỡ báo chí kỷ niệm 30 năm LG tại Việt Nam

Từ những chiếc TV CRT và LCD đã làm nên một cuộc cách mạng trong phòng khách của mỗi gia đình Việt, đến nay, LG tiếp tục dẫn đầu công nghệ giải trí tại gia với thế hệ TV OLED và TV QNED đột phá. Thế hệ TV 2025 còn được tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành cùng người dùng từ khi bật đến khi tắt TV.

Bên cạnh đó, LG đã biến gian bếp Việt trở nên tiện nghi và thông minh hơn. Từ những chiếc tủ lạnh ngăn đá trên nhập khẩu đầu tiên vào năm 1995, LG đã mang đến tủ lạnh với mặt kính InstaView™ cho phép người dùng nhìn thấy bên trong chỉ bằng hai lần gõ nhẹ. Tủ lạnh với ngăn mát mở rộng đáp ứng nhu cầu của người Việt cũng được LG giới thiệu.

Gần đây, LG cũng hoàn thiện giải pháp bếp với máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sử dụng công nghệ hơi nước độc quyền và lò vi sóng LG NeoChef.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, LG sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng thông qua hàng loạt sáng kiến thiết thực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đầu tháng 9-2025, LG đã khánh thành thư viện “Ươm mầm tri thức” dành cho học sinh Trường Tiểu học Lợi Bác. Trong chương trình “Nối tri thức - Vững tương lai”, LG đồng hành cùng tập đoàn FPT trao tặng 80 TV đến các trường tiểu học gặp khó khăn trên khắp Việt Nam, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho thế hệ tương lai.

Trong 8 năm qua, LG liên tục dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam với những giải pháp tiên phong. Xuất phát từ máy giặt lồng đứng, LG đã hoàn thiện các giải pháp giặt sấy với Máy giặt lồng ngang với công nghệ truyền động trực tiếp, máy sấy công nghệ HeatPump, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler và tháp giặt sấy LG WashTower. Các giải pháp không khí như điều hòa và lọc khí với các tính năng chăm sóc sức khỏe cũng được LG giới thiệu đến người dùng với những cải tiến từ công nghệ đến thiết kế.

Đối với các thiết bị cá nhân, bên cạnh dòng laptop LG gram mỏng, nhẹ và bền bỉ, LG còn dẫn đầu về công nghệ trên các sản phẩm màn hình chuyên dụng như LG UltraGear dành cho game thủ và LG UltraWide cho trải nghiệm làm việc đa nhiệm.

Năm 2025, LG sẽ thêm nhiều sản phẩm mới đến người dùng Việt Nam như từ màn hình máy tính, máy giặt, máy lọc không khí, máy hút ẩm... Bên cạnh những cải tiến về công nghệ và thiết kế, các sản phẩm cũng đa dạng về phân khúc để tiếp cận được với đa dạng người dùng Việt Nam. Đặc biệt, những thiết bị bếp với thiết kế âm tủ (built-in) được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “30 năm qua là một hành trình đầy tự hào. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu người tiêu dùng Việt đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng LG. Với sự thấu hiểu sâu sắc, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ thông minh, góp phần kiến tạo một cuộc sống tiện nghi và tốt đẹp hơn nữa cho người dùng Việt”.

BÌNH LÂM