Kaspersky cảnh báo những rủi ro từ máy tính lượng tử

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) từ lâu được xem là "mảnh đất màu mỡ" cho sự phát triển của công nghệ đột phá điện toán lượng tử, nhưng cũng đứng trước các thách thức về an ninh mạng.

Máy tính lượng tử mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng cần phòng tránh những rủi ro

Máy tính lượng tử có thể được sử dụng để làm tổn hại tới các phương pháp mã hóa truyền thống, vốn đang bảo vệ dữ liệu trong vô số hệ thống số hiện nay, từ đó đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với hạ tầng an ninh mạng toàn cầu.

Mối đe dọa bao gồm việc xâm nhập và giải mã các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực ngoại giao, quân sự và tài chính, cũng như khả năng giải mã theo thời gian thực các cuộc đàm phán riêng tư – điều mà hệ thống máy tính lượng tử có thể thực hiện nhanh hơn rất nhiều so với máy tính cổ điển, khiến các cuộc trao đổi riêng tư không còn giữ được tính bảo mật, trở nên dễ dàng bị theo dõi và khai thác.

Ông Sergey Lozhkin, Trưởng nhóm Trung tâm Nghiên cứu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi, nhận định: "Thị trường máy tính lượng tử ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện đang trên đà tăng trưởng mạnh. Các chuyên gia dự báo, từ mức 392,1 triệu USD năm ngoái, thị trường này sẽ đạt 1,78 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 24,2%. Đây là một diễn biến vừa thú vị nhưng cũng đáng lo ngại. Các tổ chức tại đây nên nhớ rằng máy tính lượng tử chính là “chiến tuyến” an ninh mạng tiếp theo".

Mặc dù máy tính lượng tử chưa phải là mối đe dọa trực tiếp, nhưng sẽ là quá muộn để hành động khi chúng đủ khả năng tấn công. Quá trình chuyển đổi sang mã hóa hậu lượng tử là một lộ trình dài hơi, đòi hỏi nhiều năm để hoàn tất. Do đó, việc bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay là một yêu cầu cấp thiết.

Cộng đồng an ninh mạng, các công ty công nghệ và chính phủ cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết những rủi ro sắp tới. Các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng chiến lược di chuyển rõ ràng sang các thuật toán hậu lượng tử, trong khi doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu cần bắt đầu triển khai các tiêu chuẩn bảo mật mới ngay từ bây giờ.

KIM THANH