Tự động hóa quy trình làm việc giúp tăng tới 20% năng suất

Tập đoàn Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) vừa công bố nghiên cứu mới được thực hiện với sự cộng tác cùng Oxford Economics, cho thấy việc cải thiện quy trình làm việc tuyến đầu bằng các công nghệ hiện đại như AI, tự động hóa và dữ liệu giúp gia tăng lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các sản phẩm của Tập đoàn Zebra Technologies được ứng dụng ngày càng nhiều

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tác động mang tính chuyển đổi mà quy trình làm việc hiệu quả hơn có thể mang lại cho các ngành bán lẻ, sản xuất và vận tải & logistics (T&L).

Cụ thể, các nhà bán lẻ ghi nhận mức cải thiện 21% về sự hài lòng của khách hàng; các nhà sản xuất báo cáo mức tăng 19% trong năng suất lao động; và các lãnh đạo T&L ghi nhận mức tăng 21% về năng suất nhờ quy trình làm việc tốt hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng, đầu tư vào AI giúp các tổ chức đạt được khả năng giám sát theo thời gian thực, cung cấp những thông tin chuyên sâu thiết thực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Christanto Suryadarma, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á (SEA), Hàn Quốc... của Zebra Technologies cho biết: “Việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và giám sát bằng hình ảnh, kết hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của con người, đang giúp các tổ chức tối giản hóa những quy trình phức tạp, đồng thời mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững”.

Zebra Technologies đã ủy quyền cho Oxford Economics thực hiện nghiên cứu toàn cầu thông qua kết hợp giữa khảo sát và phân tích kinh tế lượng. Nghiên cứu có sự tham gia của 1.000 lãnh đạo cấp cao trong các ngành bán lẻ (400), sản xuất (400) và T&L (200) đến từ Mỹ, Mexico, Vương quốc Anh, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng, vận hành giao hàng, xử lý nguyên vật liệu và quy trình ngăn ngừa thất thoát.

BÌNH LÂM