Ca sĩ Dương Domic đồng hành cùng realme 15 Series

realme Việt Nam công bố Dương Domic trở thành đại sứ thương hiệu, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình đồng hành và mang lại những giá trị thực cho giới trẻ Việt Nam.

Ca sĩ Dương Domic và realme 15 Series

Sự kết hợp đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và ủng hộ từ hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước. Đây là sự khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ cũng như cam kết của realme trong hành trình đem đến những sản phẩm công nghệ tiên tiến bằng sự thấu hiểu nhu cầu của giới trẻ - dám sống thật, khác biệt và tự tin tỏa sáng theo cách riêng.

Đại diện realme Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Dương Domic sẽ tiếp tục truyền tải trọn vẹn tinh thần sống thật với đam mê và realme 15 Series sẽ là một trợ thủ đắc lực để mọi người có thể tỏa sáng theo cách riêng”.

Dòng realme 15 Series, với trợ thủ AI thông minh đồng hành cùng nhịp sống hiện đại của giới trẻ. Được định vị là “Bậc Thầy AI Tiệc Đêm”, realme 15 Series gồm realme 15 Pro, realme 15 5G và realme 15T 5G được hé lộ sẽ trang bị những tính năng thông minh hàng đầu, trao cho giới trẻ công cụ sáng tạo mạnh mẽ để hiện thực hóa các ý tưởng độc đáo.

Tính năng AI Edit Genie vượt trội trên realme 15 Series mang đến những trải nghiệm chân thật, “trao quyền” cho người trẻ tự do thể hiện bản thân và tự tin tỏa sáng theo cách riêng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi bộ ba AI camera 50MP đạt chất lượng 4K, tính năng AI Edit Genie độc quyền tích hợp cũng là một trong những điểm nổi bật của sản phẩm, dễ dàng giúp người dùng sáng tạo nội dung bằng cách ra lệnh bằng giọng nói: thay đổi trang phục sành điệu, thêm trang sức, thay phông nền, xóa vật thể… một cách chuyên nghiệp và sống động.

Song hành cùng sức mạnh AI, realme 15 Series còn gây ấn tượng nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 7,79mm nhưng vẫn tích hợp viên pin khủng 7000mAh cùng sạc siêu nhanh 80W. Thiết kế này mang đến sự linh hoạt và sức bền, phù hợp với cuộc sống năng động của gen Z, thoải mái quay, chụp, chỉnh sửa và giải trí xuyên suốt cả ngày dài mà không lo gián đoạn.

Bên cạnh đó, với tinh thần tối ưu và tích hợp những tính năng ưu việt nhất, dòng sản phẩm sắp ra mắt của realme còn được nâng cấp phần cứng và công nghệ mạnh mẽ đạt chuẩn flagship; hứa hẹn sẽ là một trong những “bom tấn” công nghệ khi hội tụ cả phong cách thời thượng và hiệu năng, bạn đồng hành cùng giới trẻ ghi lại mọi khoảnh khắc sống thật rực rỡ nhất.

realme 15 Series sẽ chính thức trình làng vào ngày 24-9, hứa hẹn trở thành biểu tượng kết nối mới giữa phong cách sành điệu và sức mạnh công nghệ AI tiên tiến nhất trong phân khúc.

KIM THANH