Hào hứng khi là người đầu tiên sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng tại Việt Nam

Sáng 19-9, không khí mở bán iPhone mới đã trở nên sôi động và tại các đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, hàng chục ngàn khách hàng đã có mặt để tham dự sự kiện mở bán iPhone 17 và iPhone Air chính hãng, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam “đồng nhịp thế giới” trong ngày mở bán iPhone mới.

Người dùng Việt Nam vui vẻ nhận iPhone mới cùng lúc với thị trường thế giới

“Cảm giác thật sự đặc biệt khi Việt Nam được mở bán iPhone cùng lúc với thế giới. Tôi thấy mình như một phần của khoảnh khắc toàn cầu ấy” – Chị Quỳnh My, khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ tại Việt Nam, chia sẻ trong niềm háo hức.

Không khí tại Minh Tuấn Mobile, một trong những đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ngay từ 6 giờ 30 sáng, hàng trăm khách hàng đã có mặt để tham dự sự kiện mở bán iPhone 17 và iPhone Air chính hãng, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam “đồng nhịp thế giới” trong ngày mở bán iPhone mới.

Năm nay, Apple tiếp tục có những điều chỉnh lớn trong lịch trình bán hàng toàn cầu, và Việt Nam lần đầu tiên được ưu tiên mở bán sớm cùng các thị trường lớn như Mỹ, Singapore hay Nhật Bản. Chỉ sau một tuần mở đặt hàng, Minh Tuấn Mobile đã ghi nhận hơn 18.000 đơn đặt trước cho iPhone 17 và iPhone Air, tăng hơn 12% so với năm ngoái.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về chiếc iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là phiên bản màu Cam Vũ Trụ hoàn toàn mới. Màu sắc này nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu với lượng đặt mua vượt trội so với các phiên bản còn lại.

Anh Nhất, người đầu tiên mở hộp chiếc iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ tại sự kiện, hào hứng chia sẻ: “Khi nghe thông báo mình là những người đầu tiên tại Việt Nam, cũng đồng thời là một trong những người đầu tiên trên thế giới được sở hữu iPhone 17, tôi cảm thấy vô cùng vui và tự hào. Khoảnh khắc cầm máy trên tay, tôi thật sự thấy hồi hộp, bàn tay run nhẹ vì phấn khích. Màu Cam Vũ Trụ ngoài đời rất ấn tượng, vừa hiện đại vừa sang trọng. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm tôi nhớ mãi.”

Không chỉ anh Nhất, chị Quỳnh My, một trong những vị khách đầu tiên mở hộp iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam cũng bày tỏ: “Tôi thấy mình như một phần của khoảnh khắc toàn cầu ấy. Từ trước đến nay, mỗi khi iPhone mở bán, người dùng Việt Nam thường phải chờ đợi sau nhiều nước khác. Hôm nay thì khác, chúng ta được đồng hành cùng thế giới ngay trong giây phút đầu tiên. Được cầm chiếc máy mới trên tay trong khoảnh khắc ấy khiến tôi rất tự hào.”.

Trong khi đó, dòng iPhone Air mới cũng nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ người dùng trẻ. Trong số những người có mặt tại buổi mở bán, Anh Hoàng Dũng - một YouTuber kiêm reviewer mảng công nghệ - chọn mua iPhone Air và chia sẻ: “Được trải nghiệm iPhone Air ngay ngày mở bán khiến tôi rất thích thú. Máy mỏng nhẹ, thanh lịch, nhiều màu hợp giới trẻ. Nhờ chương trình Thu cũ - Đổi mới, tôi dễ dàng lên đời mà không lo chi phí quá cao. Đây là trải nghiệm khiến tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Ngoài những thay đổi đáng kể về thiết kế và tính năng, chính sách bán hàng linh hoạt tại Minh Tuấn Mobile cũng khiến khách hàng hài lòng. Các chương trình như: Đặt trước không cần cọc, trả góp “3 Không”, thu cũ - đổi mới kèm quà tặng hấp dẫn lên tới 4 triệu đồng đã góp phần thu hút lượng lớn người dùng đặt hàng và đến nhận máy trong ngày mở bán.

Ghi nhận tại hệ thống này, chỉ trong ngày 19-9, hệ thống dự kiến bàn giao hơn 1.000 máy iPhone 17 và iPhone Air đến tay khách hàng trên toàn quốc. Sự kiện năm nay không đơn thuần là một ngày mở bán, mà còn khẳng định Việt Nam đã thật sự đồng hành cùng thế giới trong những khoảnh khắc công nghệ quan trọng.

KIM THANH