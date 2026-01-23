Mang xuân yêu thương đến với học sinh chuyên biệt

Chiều ngày 23-1, Đoàn phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Xuân yêu thương – Tết sẻ chia" năm 2026 tại Trường chuyên biệt Ánh Dương.

Đây là một trong hoạt động của Chiến dịch xuân tình nguyện lần thứ 18, nhằm mang không khí Tết ấm áp đến với các em học sinh chuyên biệt, có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 110 phần quà Tết đến các em học sinh, trong đó có 5 balo dành tặng cho các em đạt thành tích tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong học tập.

Hơn 230 bao lì xì may mắn đã được trao trực tiếp cho tất cả học sinh tham dự, như lời gửi gắm chúc bình an và sức khỏe nhân dịp đầu năm mới.

Cùng với trao quà, chương trình còn tổ chức chương trình văn nghệ sôi động với chủ đề mùa Xuân. Điểm nhấn của phần hội là tiết mục đồng diễn "Sống như những đóa hoa" với sự hòa giọng của đại biểu tham dự, đoàn viên thanh niên và các em học sinh, lan tỏa thông điệp về nghị lực, niềm tin cuộc sống.

Cũng trong phần hội, những Chiến sĩ xuân tình nguyện đến từ một số trường đại học đã tổ chức các gian hàng trò chơi ngay tại sân trường, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn và ngập tràn tiếng cười cho các em trước thềm năm mới.

THANH DUNG