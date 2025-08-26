Pháp luật

Công an vào cuộc vụ hỗn chiến làm náo loạn phố biển Quy Nhơn

Trưa 26-8, một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận, lực lượng công an phường đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn vào tối 25-8.

Sáng cùng ngày (26-8), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. Trong clip, nhóm thanh niên hơn 10 người lao vào ẩu đã, tấn công nhau. Nhóm người này dùng bàn ghế, chai bia, chén bát để ném vào nhau khiến nhiều vật dụng vỡ tung tóe khắp mặt đường.

Nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn vào đêm 25-8. Ảnh chụp từ màn hình

Theo nhân chứng, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 25-8 tại quán H. trên đường Diên Hồng. Clip cho thấy, quán nhậu này kinh doanh, đặt bàn ghế phục vụ khách tràn lấn hết vỉa hè dành cho người đi bộ…

Đoạn clip nhanh chóng phát tán, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, cùng hàng ngàn bình luận bày tỏ sự bức xúc, lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng, tại một thành phố du lịch văn minh như Quy Nhơn, cần chấn chỉnh tình trạng quán nhậu lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Nhóm người tấn công nhau gây náo loạn phố biển Quy Nhơn. Ảnh chụp từ clip

Hiện, Công an phường Quy Nhơn Nam đang truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo, nắm tình hình.

XUÂN HUYÊN

