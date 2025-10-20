Máy bay trượt khỏi đường băng ở Hồng Công, 2 người chết

Sáng 20-10, ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi một máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng và lao xuống biển tại sân bay quốc tế Hồng Công.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: CNN

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không dân dụng Hồng Công (CAD), chiếc máy bay Boeing mang số hiệu EK9788 do hãng Emirates khai thác, khởi hành từ Dubai và gặp sự cố khoảng 3 giờ 50 sáng (giờ địa phương) khi hạ cánh. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thân máy bay chìm một phần dưới nước, phần đuôi bị gãy.

Theo CNN, cảnh sát cho biết hai nhân viên mặt đất của sân bay đã thiệt mạng khi chiếc xe họ đang điều khiển trên đường băng rơi xuống biển trong lúc máy bay trượt khỏi quỹ đạo. 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Lực lượng cứu hộ, bao gồm xe cứu hỏa và tàu cứu nạn, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Sân bay quốc tế Hồng Công đã tạm dừng hoạt động đường băng phía Bắc trong ngày 20-10, song hai đường băng còn lại vẫn tiếp tục khai thác bình thường.

HUY QUỐC