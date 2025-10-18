Nổ lớn tại thủ đô của Romania

Một vụ nổ lớn đã gây hư hại 2 tầng của một tòa nhà chung cư ở thủ đô Bucharest của Romania, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Vụ nổ khiến mặt tiền của các căn hộ góc hai tầng bị hư hại nặng nề. Ảnh: AGERPRESS

Theo Văn phòng Báo chí của Thanh tra Tình trạng Khẩn cấp Bucharest-Ilfov (ISUBIF), vụ nổ ảnh hưởng đến tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà chung cư 8 tầng ở số 317 đường Calea Rahovei, thuộc Khu 5 của thủ đô Bucharest. 11 xe cứu hỏa và 4 xe chăm sóc đặc biệt cơ động đã được điều tới hiện trường.

Vụ nổ khiến mặt tiền của các căn hộ góc hai tầng bị hư hại nặng nề và làm vỡ cửa sổ các căn hộ lân cận. Đống đổ nát nằm rải rác khắp đường phố bên dưới. Giới chức địa phương cho biết hơn 170 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán cư dân của tòa nhà bị ảnh hưởng và các tòa nhà lân cận, bao gồm 700 học sinh và 40 giáo viên của một trường trung học gần đó.

Mặc dù nguyên nhân gây ra vụ nổ chưa được làm rõ ngay lập tức, nhưng nhà phân phối khí đốt trong khu vực, Distrigaz Sud Retele, cho biết đã nhận được báo cáo về mùi khí gas một ngày trước đó và đã triển khai các nhóm khẩn cấp để đóng nguồn cung sau khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí đốt tự nhiên ở tòa nhà. Công ty trên cũng cho biết đã phát hiện lớp niêm phong được dán vào ngày hôm trước bị rách.

Bộ Y tế Romania cho biết, các nạn nhân bị đa chấn thương và bị bỏng. Một trong 3 nạn nhân thiệt mạng được đưa ra từ dưới tấm bê tông ở tầng 6 là một phụ nữ đang mang thai. Quyền thị trưởng Bucharest Stelian Bujduveanu gọi đây là một "thảm kịch", đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân và khẳng định "không để ai đơn độc trong thảm kịch này".

VIỆT LÊ