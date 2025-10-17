Cùng nhau vì một tương lai tốt hơn

“80 năm trước, trong một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, các quốc gia đã cùng nhau chung tay đẩy lùi nạn đói. Trong những thập kỷ tiếp theo, thế giới đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, những cuộc khủng hoảng gần đây cho thấy chúng ta không thể lơ là cảnh giác nếu muốn duy trì những thành quả này”.

Đó là thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhân Ngày Lương thực thế giới 16-10. Với chủ đề “Cùng nhau vì thực phẩm tốt hơn và một tương lai tốt hơn” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) khởi xướng, Ngày Lương thực thế giới năm nay đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết toàn cầu trong chuyển đổi hệ thống lương thực.

Theo Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, hiện nay trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 673 triệu người vẫn phải đi ngủ trong tình trạng đói bụng mỗi đêm. Nhiều người khác phải đối mặt với nỗi lo lắng hàng ngày về bữa ăn tiếp theo, trong khi ở nơi khác, béo phì và lãng phí thực phẩm lại gia tăng. Nơi dư thừa, nơi thiếu thốn cùng tồn tại đã phản ánh sự mất cân bằng của hệ thống lương thực toàn cầu.

Việc đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số thế giới đang gia tăng đòi hỏi sự hợp tác sâu sắc giữa chính phủ, tổ chức quốc tế, nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.... FAO kêu gọi đầu tư mạnh mẽ và có mục tiêu hơn, khuyến khích ý tưởng đổi mới và lan tỏa nhận thức về việc mỗi cá nhân đều có vai trò trong bức tranh chung.

Chủ đề Ngày Lương thực thế giới năm nay nhấn mạnh tinh thần chung tay xuyên biên giới, khu vực và thế hệ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, FAO khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia thành viên và đối tác trong việc tìm kiếm giải pháp thiết thực, lâu dài, hướng tới một thế giới không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình vì an ninh lương thực toàn cầu.

“Cùng nhau” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời nhắc về trách nhiệm và niềm tin rằng một tương lai tốt đẹp hơn là có thể, khi mỗi người chọn tiêu dùng bền vững hơn, trân trọng nguồn thực phẩm và công sức của người nông dân.

