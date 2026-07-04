Máy chiếu Epson Lifestudio phục vụ đa dạng cho nhiều nhu cầu

Công ty TNHH Thương mại Logico (Nhà phân phối uỷ quyền máy chiếu Epson tại Việt Nam) phối hợp cùng Diễn đàn công nghệ Tinhte.vn tổ chức Workshop “Trải nghiệm dòng máy chiếu Epson Lifestudio - Giải trí đa dạng cho mọi thành viên trong gia đình”.

Khu vực cắm trại với máy chiếu Epson Lifestudio FLEX EF-71.

Sự kiện là dịp để người yêu công nghệ, các gia đình trẻ và cộng đồng đam mê giải trí tại gia trực tiếp trải nghiệm thế hệ máy chiếu Lifestudio mới nhất của Epson, đồng thời khám phá những xu hướng mới trong việc xây dựng không gian giải trí hiện đại với màn hình kích thước lớn.

Epson đã phát triển dòng Lifestudio Projector với định hướng đưa công nghệ trình chiếu trở thành một phần của không gian sống. Các sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng decor với nội thất, đồng thời mang đến trải nghiệm màn hình lớn lên đến 150inch mà không yêu cầu không gian lắp đặt phức tạp.

Không chỉ hướng đến chất lượng hình ảnh, Epson còn chú trọng trải nghiệm sử dụng với hệ điều hành giải trí thông minh, âm thanh tích hợp, khả năng kết nối đa dạng và thiết kế phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Tại sự kiện, khách mời được trải nghiệm các dòng sản phẩm mới nhất của Epson, bao gồm: LIFESTUDIO POP (EF-61G, EF-62N), LIFESTUDIO FLEX (EF-71, EF-72), LIFESTUDIO GRAND Plus (EH-LS670B , EH-LS970B)... đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí di động, không gian sống hiện đại đến hệ thống điện ảnh gia đình cao cấp.

“Dòng máy chiếu Lifestudio thể hiện định hướng của Epson trong việc mang công nghệ trình chiếu đến gần hơn với cuộc sống. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm màn hình lớn, chất lượng hình ảnh 3LCD cùng thiết kế tinh tế sẽ giúp người dùng tận hưởng giải trí tại gia theo một cách linh hoạt và tiện lợi hơn”, ông Huỳnh Lý Quang Vũ, đại diện ngành hàng máy chiếu Epson tại Việt Nam chia sẻ.

Để người tham dự dễ dàng hình dung khả năng ứng dụng của dòng máy chiếu Lifestudio, workshop được chia thành bốn khu vực trải nghiệm. Trong đó, khu vực cắm trại, được bố trí máy chiếu Epson Lifestudio FLEX EF-71, nổi bật với triết lý thiết kế “linh hoạt tối đa cho mọi không gian”, tập trung vào khả năng tùy biến góc chiếu...

Phòng khách được bố trí Epson Lifestudio Grand EH-LS970B - máy chiếu giải trí cao cấp dành cho không gian gia đình hiện đại, nổi bật với khả năng trình chiếu màn hình siêu lớn lên đến 150–300inch, mang đến trải nghiệm “home cinema” ngay tại nhà. Sản phẩm sở hữu độ sáng 4.000 ISO lumens hướng đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao với độ sáng và độ chi tiết vượt trội, phù hợp phòng chiếu cao cấp hoặc không gian lớn.

Ngoài ra còn có khu vực trò chơi, khu vực sáng tạo… với nhiều loại thiết bị khác.

Bà Bùi Thị Thanh Hoa, đại diện LOGICO, mong muốn workshop giới thiệu những sản phẩm mới của Epson và truyền cảm hứng về cách công nghệ trình chiếu có thể trở thành một phần trong không gian sống hiện đại. Bởi vì, máy chiếu ngày nay không chỉ phục vụ công việc hay giáo dục mà còn mở ra nhiều trải nghiệm giải trí, học tập và kết nối các thành viên trong gia đình.

BÌNH LÂM