Khoa học công nghệ

Đời sống công nghệ

TCL Việt Nam cùng Shoppe thúc đẩy mạnh hệ sinh thái thông minh

SGGPO

TCL hợp tác với Shopee để thúc đẩy hệ sinh thái thông minh toàn diện trong năm 2026, với sự xuất hiện của không gian trưng bày và trải nghiệm thế hệ sản phẩm mới, đánh dấu bước đi chung đầy chiến lược của hai công ty này.

TCL Việt Nam hợp tác cùng Shoppe
TCL Việt Nam hợp tác cùng Shoppe

Với thông điệp xuyên suốt “Lead in tech, Live in style” (Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách), TCL mở ra một thế giới tương tác đa giác quan, nơi người xem được trực tiếp chạm vào tương lai của một ngôi nhà thông minh đúng nghĩa.

Sự kiện hợp tác lần này khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng và bền chặt giữa TCL Việt Nam và Shopee, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hành trình của người tiêu dùng, kết hợp đồng bộ giữa việc trải nghiệm giải pháp công nghệ ngoài đời thực và nền tảng mua sắm trực tuyến tiện lợi.

HM_09838.JPEG
Các sản phẩm của TCL được giới thiệu tại chương trình

Qua đó, TCL đã trình diễn công nghệ đỉnh cao cùng C8L SQD-Mini LED, là thế hệ TV SQD-Mini LED cao cấp nhất hiện nay; TV A400 Pro Fashion QD-Mini LED TV, sản phẩm sở hữu thiết kế All In One mỏng phẳng không hộp ngoài, khung liền khối và tấm nền chống chói Matte HVA bảo vệ mắt. Hay hệ thống âm thanh đồng A65K và S60K, tích hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos và loa trầm mạnh mẽ, đem lại hiệu ứng đa chiều bao phủ không gian…

Không gian tương tác toàn diện này không chỉ mở ra góc nhìn thực tế về dải sản phẩm thông minh năm 2026, mà còn là cột mốc khởi đầu, đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và ngày càng thắt chặt giữa hai thương hiệu trong tương lai.

"Từ những cột mốc vững chắc đã đạt được, TCL cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo và đồng hành lâu dài cùng đối tác để dẫn dắt làn sóng tiêu dùng thông minh tại Việt Nam”, theo ông Johnny, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam.

KIM THANH

Từ khóa

TCL Việt Nam TCL Tech Loa trầm Honda Lead Johnny Live Style Dolby Atmos Shopee

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn