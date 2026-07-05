TCL Việt Nam cùng Shoppe thúc đẩy mạnh hệ sinh thái thông minh

TCL hợp tác với Shopee để thúc đẩy hệ sinh thái thông minh toàn diện trong năm 2026, với sự xuất hiện của không gian trưng bày và trải nghiệm thế hệ sản phẩm mới, đánh dấu bước đi chung đầy chiến lược của hai công ty này.

TCL Việt Nam hợp tác cùng Shoppe

Với thông điệp xuyên suốt “Lead in tech, Live in style” (Dẫn đầu công nghệ, Sống đỉnh phong cách), TCL mở ra một thế giới tương tác đa giác quan, nơi người xem được trực tiếp chạm vào tương lai của một ngôi nhà thông minh đúng nghĩa.

Sự kiện hợp tác lần này khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng và bền chặt giữa TCL Việt Nam và Shopee, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hành trình của người tiêu dùng, kết hợp đồng bộ giữa việc trải nghiệm giải pháp công nghệ ngoài đời thực và nền tảng mua sắm trực tuyến tiện lợi.

Các sản phẩm của TCL được giới thiệu tại chương trình

Qua đó, TCL đã trình diễn công nghệ đỉnh cao cùng C8L SQD-Mini LED, là thế hệ TV SQD-Mini LED cao cấp nhất hiện nay; TV A400 Pro Fashion QD-Mini LED TV, sản phẩm sở hữu thiết kế All In One mỏng phẳng không hộp ngoài, khung liền khối và tấm nền chống chói Matte HVA bảo vệ mắt. Hay hệ thống âm thanh đồng A65K và S60K, tích hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos và loa trầm mạnh mẽ, đem lại hiệu ứng đa chiều bao phủ không gian…

Không gian tương tác toàn diện này không chỉ mở ra góc nhìn thực tế về dải sản phẩm thông minh năm 2026, mà còn là cột mốc khởi đầu, đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và ngày càng thắt chặt giữa hai thương hiệu trong tương lai.

"Từ những cột mốc vững chắc đã đạt được, TCL cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo và đồng hành lâu dài cùng đối tác để dẫn dắt làn sóng tiêu dùng thông minh tại Việt Nam”, theo ông Johnny, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam.

KIM THANH