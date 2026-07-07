ShinFlow gia nhập thị trường máy điều hòa Việt Nam

Thương hiệu điều hòa cao cấp ShinFlow vừa chính thức “chào sân” thị trường Đông Nam Á, trong đó xác lập Việt Nam là địa bàn chiến lược trọng điểm.

Thương hiệu ShinFlow vừa ra mắt sản phẩm điều hòa tại thị trường Việt Nam.

Với bệ phóng vững chắc từ nền tảng nghiên cứu và phát triển (R&D) Nhật Bản cùng hệ thống sản xuất tiêu chuẩn cao tại Thái Lan, ShinFlow mang đến dòng sản phẩm I-Series tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hứa hẹn tạo nên một bước ngoặt về trải nghiệm làm mát thông minh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe.

Tâm điểm của màn ra mắt là dòng điều hòa I-Series Smart Inverter, sản phẩm được thiết kế riêng biệt để đáp ứng các điều kiện đặc thù của hộ gia đình Đông Nam Á. Dòng máy này hội tụ những đột phá về AI nhằm tối ưu hóa sự thoải mái và chi phí vận hành. Chế độ AI ECO, đây là điểm nhấn đặc biệt nhất, giúp tiết kiệm đến 40% điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất làm mát. Công nghệ Human-Sensing Airflow với hệ thống tự động nhận diện người dùng trong phòng để điều chỉnh luồng gió thông minh, tránh thổi trực tiếp gây khó chịu...

Theo ông Rocky Shi, Giám đốc Thương hiệu ShinFlow, các giải pháp của hãng vừa đáp ứng nhu cầu làm mát và hướng tới việc nâng cao chất lượng sống, tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người với không khí tự nhiên thông qua các tiện ích thông minh.

Ông Lâm, Phó Chủ tịch AUX Việt Nam, cho biết hãng đang khẩn trương xây dựng mạng lưới dịch vụ toàn quốc với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh nhất cho khách hàng. Khẳng định sự đầu tư nghiêm túc tại thị trường Việt Nam, ShinFlow áp dụng chính sách hậu mãi cực kỳ cạnh tranh: 1 đổi 1 trong vòng 2 năm, bảo hành 4 năm cho toàn bộ máy và lên đến 12 năm cho máy nén.

KIM THANH