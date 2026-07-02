Khoa học công nghệ

Thị trường - chính sách

Học sinh "đổi điểm" nhận voucher giảm giá tại CellphoneS

CellphoneS triển khai chương trình khuyến mãi “Tùng tùng deal khủng”, mang đến ưu đãi giá tốt, thêm voucher giảm giá đến 3 triệu đồng dành cho học sinh, sinh viên.

Học sinh lựa chọn mua sản phẩm công nghệ tại CellphoneS
Học sinh lựa chọn mua sản phẩm công nghệ tại CellphoneS

Từ ngày 1-6 cho đến hết ngày 31-10-2026, khách hàng là học sinh, sinh viên được giảm thêm đến 10% khi mua sắm thiết bị công nghệ trên giá khuyến mãi, đồng thời được trợ giá lên đến 5 triệu đồng khi bán máy cũ lên đời máy mới.

Đặc biệt, từ ngày 1-7 đến 31-7-2026, khách hàng học sinh thành viên có thể tham gia chương trình đổi điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, để nhận voucher mua sắm giảm giá lên đến 3 triệu đồng.

Phía CellphoneS cho biết, trong tháng 8 tới, chuỗi hoạt động S-Camp tại 22 trường đại học sẽ tiếp tục diễn ra ngoài hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên, kết hợp cùng gian hàng trải nghiệm sản phẩm công nghệ CellphoneS tổ chức các buổi workshop về AI và những ứng dụng của AI đối với đời sống, học tập.

A7C08665.jpg

Tại chuỗi sự kiện S-camp 2026, Điện Thoại Vui cung cấp miễn phí kiểm tra lỗi, vệ sinh điện thoại, máy tính, tặng nhiều ưu đãi bảo hành, sửa chữa điện thoại, máy tính tại 30 cửa hàng Điện Thoại Vui giúp cho học sinh, sinh viên và giáo viên khởi động năm học mới tiết kiệm và hứng khởi hơn.

Kết hợp cùng các nhãn hàng lớn như Apple, Samsung, Asus, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony… cùng nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu, hệ thống CellphoneS không chỉ khuấy động mùa tựu trường mà còn mang đến rộng rãi cho các bạn học sinh - sinh viên, giáo viên nhiều ưu đãi.

BÌNH LÂM

Từ khóa

THPT Quốc gia 2026 Voucher Lên đời MSI Workshop Trợ giá OPPO Dell Tựu trường Lenovo CellphoneS

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn