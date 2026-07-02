Học sinh "đổi điểm" nhận voucher giảm giá tại CellphoneS

Học sinh lựa chọn mua sản phẩm công nghệ tại CellphoneS

Từ ngày 1-6 cho đến hết ngày 31-10-2026, khách hàng là học sinh, sinh viên được giảm thêm đến 10% khi mua sắm thiết bị công nghệ trên giá khuyến mãi, đồng thời được trợ giá lên đến 5 triệu đồng khi bán máy cũ lên đời máy mới.

Đặc biệt, từ ngày 1-7 đến 31-7-2026, khách hàng học sinh thành viên có thể tham gia chương trình đổi điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, để nhận voucher mua sắm giảm giá lên đến 3 triệu đồng.

Phía CellphoneS cho biết, trong tháng 8 tới, chuỗi hoạt động S-Camp tại 22 trường đại học sẽ tiếp tục diễn ra ngoài hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên, kết hợp cùng gian hàng trải nghiệm sản phẩm công nghệ CellphoneS tổ chức các buổi workshop về AI và những ứng dụng của AI đối với đời sống, học tập. Tại chuỗi sự kiện S-camp 2026, Điện Thoại Vui cung cấp miễn phí kiểm tra lỗi, vệ sinh điện thoại, máy tính, tặng nhiều ưu đãi bảo hành, sửa chữa điện thoại, máy tính tại 30 cửa hàng Điện Thoại Vui giúp cho học sinh, sinh viên và giáo viên khởi động năm học mới tiết kiệm và hứng khởi hơn.

Kết hợp cùng các nhãn hàng lớn như Apple, Samsung, Asus, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony… cùng nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu, hệ thống CellphoneS không chỉ khuấy động mùa tựu trường mà còn mang đến rộng rãi cho các bạn học sinh - sinh viên, giáo viên nhiều ưu đãi.

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