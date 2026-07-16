Epson Việt Nam thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số

Epson Việt Nam vừa khai trương văn phòng và trung tâm giải pháp mới tại Hà Nội nhằm hiện thực hóa cam kết dài hạn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên hành trình tự động hóa và chuyển đổi số.

Khách hàng và đối tác tìm hiểu các ứng dụng robot Epson tại không gian trải nghiệm tự động hóa

Không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại Tọa lạc tại Khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), văn phòng mới có tổng diện tích 182 m² được thiết kế tối ưu hóa cho trải nghiệm khách hàng với hai khu vực chức năng riêng biệt.

Đại diện Ban lãnh đạo Epson Đông Nam Á, Epson Việt Nam cùng các khách mời khai trương Văn phòng và Trung tâm Giải pháp mới tại Hà Nội

Ở tầng 1 là không gian trải nghiệm tự động hóa, trưng bày các ứng dụng robot hiện đại của Epson.

Tầng 2 bao gồm khu vực làm việc và phòng huấn luyện kỹ thuật, là nơi trưng bày các dòng máy in khổ lớn dành cho in ảnh, in vải, cùng các thiết bị in phun và số hóa thông minh dành cho văn phòng. Đồng thời, trung tâm đào tạo sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư vận hành.

Không gian trải nghiệm giải pháp tự động hóa

Ông Siew Jin Kiat, Giám đốc Điều hành Khu vực của Epson Đông Nam Á chia sẻ: “Trung tâm này cho phép khách hàng thử nghiệm các ý tưởng giải pháp một cách trực quan để ra quyết định nhanh chóng và tự tin hơn. Khách hàng còn có thể tham gia các buổi tập huấn chuyên sâu về phần mềm RC+, các ứng dụng AI và nền tảng đám mây do đội ngũ kỹ thuật của Epson tổ chức”.

Cùng với Trung tâm Giải pháp tại TPHCM, văn phòng mới tại Hà Nội đã hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ toàn quốc của Epson. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận nhanh chóng các giải pháp tiên tiến mang triết lý “hiệu quả, nhỏ gọn, chính xác” mà còn kết nối họ với hệ sinh thái chuyên môn trong toàn khu vực Đông Nam Á.

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