JBL ra mắt bộ tứ tai nghe Tune giá từ 1,9 đến gần 3,5 triệu đồng

Thương hiệu âm thanh JBL vừa mở rộng dòng sản phẩm Tune Series tại thị trường Việt Nam với sự xuất hiện của bốn mẫu tai nghe không dây mới: JBL Tune 780NC, Tune 680NC, Tune 730BT và Tune 530BT.

JBL Tune 780NC - tai nghe mới của JBL

Sở hữu chất âm Pure Bass đặc trưng cùng những nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ kết nối, bộ sưu tập này hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của người dùng hiện đại.

Điểm chung đắt giá trên cả bốn sản phẩm mới là việc trang bị những công nghệ kết nối hàng đầu hiện nay như Bluetooth 6.0 hỗ trợ LE Audio, mang lại đường truyền ổn định và tiết kiệm điện năng. Bên cạnh đó, tính năng kết nối đa điểm Multipoint cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các thiết bị và công nghệ Google Fast Pair giúp việc ghép nối trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.

JBL Tune 730BT

Đặc biệt, cả bốn mẫu tai nghe đều sở hữu thời lượng pin ấn tượng lên đến 76 giờ. Khả năng sạc nhanh cũng là một điểm cộng lớn khi chỉ cần 5 phút sạc, người dùng đã có thêm 5 giờ sử dụng liên tục.

Dành cho người dùng yêu thích sự cân bằng giữa chất lượng và giá thành, bộ đôi JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT tập trung vào chất âm Pure Bass giàu năng lượng. JBL Tune 530BT với giá 1.190.000 đồng. Sản phẩm này sở hữu thiết kế on-ear nhỏ gọn với driver 33mm, đây là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày. Còn JBL Tune 730BT có giá 2.190.000 đồng cùng với thiết kế over-ear ôm trọn tai và driver 40mm, sản phẩm mang lại cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài cùng khả năng cách âm thụ động hiệu quả.

JBL Tune 680NC

Đối với những người dùng khắt khe hơn, JBL Tune 780NC và JBL Tune 680NC được trang bị công nghệ chống ồn thích ứng (ANC) kết hợp cùng Smart Ambient. Hệ thống này giúp người dùng chủ động kiểm soát âm thanh môi trường: triệt tiêu tiếng ồn khi cần tập trung hoặc nhận biết các âm thanh quan trọng mà không cần tháo tai nghe. Ngoài ra, công nghệ JBL Spatial Sound giúp tái tạo không gian âm thanh rộng mở và sống động như trong rạp chiếu phim.

JBL Tune 680NC giá 2.690.000 đồng cùng thiết kế on-ear gọn nhẹ tích hợp driver 32mm cùng đầy đủ các tính năng khử ồn thông minh. Trong khi đó JBL Tune 780NC có giá 3.490.000 đồng, là mẫu máy đầu bảng trong đợt ra mắt này với thiết kế over-ear và driver 40mm.

Cả bốn mẫu tai nghe đều hỗ trợ ứng dụng JBL Headphones để tùy chỉnh EQ và thiết lập cá nhân. Với các tùy chọn màu sắc thời thượng như Đen, Trắng, Xanh dương, Lavender và Be, bộ sưu tập Tune Series 2026 mang đến sự lựa chọn đa dạng cho phong cách của mỗi cá nhân. Hiện bộ tứ tai nghe JBL Tune Series đang được phân phối chính thức bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co., Ltd.) thông qua hệ thống đại lý trên toàn quốc.

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