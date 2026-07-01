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Triển khai phần mềm tích hợp AI giúp tăng 35% năng suất

NTQ Solution, nhà cung cấp dịch vụ CNTT toàn cầu và hiện đang là đối tác AWS Advanced Tier Services Partner vừa công bố những kết quả tích cực sau quá trình triển khai Kiro, là công cụ phát triển phần mềm tích hợp AI của Amazon Web Services (AWS).

Đội ngũ NTQ thảo luận về ứng dụng AI trong vận hành và phát triển kinh doanh
Đội ngũ NTQ thảo luận về ứng dụng AI trong vận hành và phát triển kinh doanh

Theo đó, từ tháng 4-2026, hơn 100 kỹ sư thuộc 20 đội dự án tại NTQ đã bắt đầu ứng dụng Kiro vào quy trình làm việc hằng ngày. Kết quả bước đầu cho thấy, thời gian trung bình mỗi chu kỳ sprint được rút ngắn khoảng 25%, trong khi năng suất xử lý tác vụ cá nhân tăng tới 35%.

Trong một số dự án cụ thể, đội ngũ NTQ ghi nhận công cụ Kiro giúp giảm đến 30% khối lượng công việc trong quá trình phát triển, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao và nâng cao hiệu quả cho khách hàng. Những cải thiện này giúp các nhóm dự án tối ưu quy trình phát triển, đồng thời mang lại kết quả nhanh hơn và hiệu quả hơn cho khách hàng cuối.

Những lợi ích này cũng mang lại giá trị trực tiếp cho khách hàng doanh nghiệp của NTQ khi chu kỳ phát triển được rút ngắn, đồng nghĩa với thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Việc triển khai Kiro cũng cho thấy quyết định chiến lược của NTQ trong việc ứng dụng GenAI xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm (AI-SDLC). Đó là nhờ giảm tải các tác vụ thủ công hoặc có tính lặp đi lặp lại, đội ngũ kỹ sư có thể chú trọng vào các công việc có giá trị cao hơn như thiết kế kiến trúc giải pháp, tối ưu vận hành và thúc đẩy đổi mới cho khách hàng.

Ông Bùi Việt An, Giám đốc Công nghệ (CTO) của NTQ chia sẻ, đối với NTQ, việc tích hợp AI một cách sâu rộng không chỉ nhằm nâng cao năng suất nội bộ và tăng tốc chu kỳ triển khai dự án, mà còn đóng vai trò là động lực chiến lược giúp nâng cao chất lượng, khả năng mở rộng và tính ưu việt trong các giải pháp và dịch vụ của công ty.

KIM THANH

Từ khóa

NTQ Kiro Bùi Việt An Sprint GenAI Tác vụ CTO Chu kỳ Phát triển phần mềm Thiết kế kiến trúc

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