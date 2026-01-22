Xã hội

Miền Bắc có nơi gần 0 độ C

Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) sáng 22-1 xuống gần 0 độ C. Bắc bộ và Trung bộ rét đậm, không khí lạnh rất mạnh.

Sáng 22-1, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng rộng khắp Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một phần Trung Trung bộ.

Tại Bắc bộ, nhiều nơi tiếp tục rét đậm, có vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất thực đo từ đêm 21 đến sáng 22-1: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,8 độ C, Hà Nội (Hà Đông) 10,8 độ C, Hưng Yên 9,6 độ C.

Khu vực Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng Thanh Hóa 14,2 độ C, Vinh (Nghệ An) 19,2 độ C. Mưa nhỏ rải rác xảy ra tại các khu vực từ Lào Cai, phía Nam tỉnh Phú Thọ đến Thanh Hóa, Nghệ An.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-6m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động tại vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa cần chú ý an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: trong 24-48 giờ tới, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi dưới 4 độ C, nguy cơ băng giá. Hầu hết các khu vực đều nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Trung Trung bộ và vùng duyên hải từ Nghệ An đến Huế trời rét.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này rất mạnh. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 2 công văn đề nghị các địa phương ứng phó đợt rét đậm, rét hại này. Trong đó, nội dung trọng tâm là bảo vệ sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trên biển trước gió mạnh do không khí lạnh gây ra.

PHÚC HẬU

