Miễn cấp phép nhà ở riêng lẻ phải giới hạn rõ về quy mô

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải báo cáo thẩm tra

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Chính phủ đã tiếp thu đa số ý kiến góp ý của UBTVQH và cơ quan thẩm tra, song Thường trực Ủy ban cho rằng, những nội dung thuộc quyền và nghĩa vụ cơ bản, nội dung mới thì nên nghiên cứu để có thể quy định mang tính nguyên tắc trong luật.

Cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và an toàn. Đó là rủi ro về chất lượng công trình trong cơ chế “hậu kiểm”; phân cấp, phân quyền cần đi đôi với năng lực; cơ chế xử lý công trình vi phạm; xử lý công trình để đi vào hoạt động khi gặp sự cố; vấn đề miễn giấy phép xây dựng và quyền sở hữu tài sản trên đất theo Luật Đất đai; về quy định chuyển tiếp và áp lực lên hệ thống văn bản dưới luật, do có quá nhiều văn bản hướng dẫn cần ban hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ ra nhiều điểm xung đột pháp luật và lưu ý về điều khoản chuyển tiếp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, xung đột pháp luật nảy sinh rõ rệt khi áp dụng luật đối với các khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Do đó, cần phải tính toán lại điều khoản áp dụng pháp luật, đặc biệt với các luật có tính chuyên ngành khác với Luật Xây dựng. Về điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành, việc xác định rõ điều khoản nào được miễn trừ khi luật có hiệu lực là rất quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định góp ý về dự thảo luật

Ghi nhận dự thảo lần này đã giảm khoản 71 điều so với luật hiện hành (còn 8 chương, 97 điều), thể hiện tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính thống nhất giữa luật này với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công...

Liên quan giấy phép xây dựng, tuy tán thành quy định bãi bỏ thủ tục cấp phép xây dựng trong nhiều trường hợp, song Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về công bố công khai thiết kế trong bao nhiêu ngày trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để người dân giám sát và phản biện.

Việc miễn giấy phép nhà ở riêng lẻ cần phải được giới hạn rõ ràng về quy mô, ví dụ dưới 500m² sàn và đáp ứng một số điều kiện khác như không nằm trong hành lang giao thông hoặc khu vực di sản.

“Nếu không cẩn thận sẽ có nhiều rắc rối, tương tự như giai đoạn 2015-2020, khi cơ quan chức năng phải giải quyết rất nhiều vụ kiện tụng, mà trước đây 90% khiếu kiện xây dựng thường liên quan đến các nhà liền kề”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khuyến cáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng khuyến nghị dự thảo luật bổ sung quy định về vật liệu xây dựng để hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

“Đầu tư các công trình lớn mà sử dụng cát biển, hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, đồng thời đề nghị quy định rõ vấn đề hậu kiểm và chế tài trong lần sửa đổi luật này.

