Người dân miền Trung cần nguồn lực để tái thiết sau lũ

Ngày 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, 18 điểm tiếp nhận hàng hóa đã dừng nhận quần áo từ 10 giờ ngày 24-11. Người dân có thể ủng hộ bà con vùng lũ qua tài khoản ngân hàng.

Người dân TPHCM đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ, những ngày qua, người dân Thành phố đã gửi trọn tình cảm của mình đến đồng bào miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Mọi đóng góp người dân gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam qua số tài khoản ngân hàng

Nhưng lúc này, người dân vùng bão lũ tiếp tục một hành trình mới: tái thiết sau lũ. Do đó, bên cạnh nhu yếu phẩm, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khôi phục trường học để học sinh sớm trở lại lớp; xây dựng cầu, đường dân sinh bảo đảm an toàn; ổn định lại cuộc sống, sinh kế sau thiên tai.

Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của người dân Thành phố để giúp đồng bào miền Trung phục hồi sau bão, lũ.

Hàng ngàn tấn hàng hóa đã được vận chuyển đến các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Tính đến sáng 24-11, TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 441 tấn hàng hóa; tỉnh Đắk Lắk 220 tấn hàng và Lâm Đồng 65 tấn hàng. Dự kiến trong ngày 24-11, TPHCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 200 tấn hàng; Khánh Hòa 250 tấn hàng và Gia Lai 100 tấn hàng hóa.

Những chuyến xe nghĩa tình xuất phát từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các tỉnh

THÁI PHƯƠNG