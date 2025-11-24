Tăng tốc cập nhật, đồng bộ dữ liệu đất đai

TPHCM đang tăng tốc thực hiện chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” với mục tiêu đồng bộ thông tin của người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, CSDL quốc gia về dân cư.

Đến tận nhà dân cập nhật thông tin

Theo ghi nhận, cán bộ của một số phường, xã trên địa bàn TPHCM vẫn đang tập trung đến các hộ dân để cập nhật thông tin về dữ liệu đất đai nhằm kịp “về đích” chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” vào cuối tháng 11 này.

Trưa ngày 20-11, tổ công tác của phường Diên Hồng gồm cán bộ UBND phường, công an phường và trưởng khu phố xuống trực tiếp nhà người dân để thực hiện công việc. Đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Mai (606/39 đường 3 Tháng 2), tổ công tác đã thu thập thông tin sổ hồng và căn cước công dân (CCCD) của chủ sử dụng đất. Sau đó, lập biên bản làm việc ghi nhận thông tin về nhà, đất; thông tin chủ sở hữu.

Kết thúc buổi làm việc, chị Mai chia sẻ: “Tôi có nghe thông tin về những vụ lừa đảo làm giả sổ hồng chiếm đoạt tài sản nên rất lo ngại một ngày nào mình sẽ là nạn nhân. Sau khi được đồng chí công an giải thích việc cập nhật lần này sẽ giúp người dân được định danh trên tài sản của mình, tôi rất an tâm”.

Cán bộ phường Diên Hồng, TPHCM đến trực tiếp nhà hộ dân để cập nhật thông tin dữ liệu đất đai

Còn tại phường Thới An, cán bộ phường cũng đến tận hộ dân để thực hiện việc cập nhật thông tin đất đai. Anh P.T.H. (ngụ phường Thới An) cho biết, gia đình đi làm vào giờ hành chính nên chỉ có mặt tại nhà vào chiều tối. Biết được hoàn cảnh, cán bộ phường, công an phường và trưởng khu phố đã đến tận nhà để cập nhật thông tin nhà đất của gia đình.

Việc cập nhật diễn ra nhanh gọn, chỉ mất khoảng 5 phút để chụp lại bản gốc sổ hồng và CCCD. “Theo tôi, việc chuẩn hóa CSDL đất đai với thông tin cá nhân là rất cần thiết trong bối cảnh mọi thông tin đang được số hóa như hiện nay. Tôi tin rằng dữ liệu số hóa sẽ được quản lý chặt chẽ, tra cứu dễ dàng, người dân khi làm thủ tục hành chính không cần phải photo giấy tờ. Quan trọng hơn hết là không sợ ai mạo danh mình trong quá trình sử dụng, quản lý tài sản”, anh H. phấn khởi nói.

Chia sẻ về công tác rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai, ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An cho biết, hầu hết thông tin thửa đất và chủ sử dụng đã có, phường chỉ tiến hành thu thập đối với các trường hợp thông tin bị thiếu.

Theo đó, với những thửa đất mà trên giấy chứng nhận còn thiếu thông tin chủ sử dụng hoặc thiếu số CCCD thì cán bộ phường mới đến tận nhà dân để thu thập. Từ danh sách đã được sàng lọc, công an phường phối hợp khu phố đến từng hộ thu thập bản scan/chụp giấy chứng nhận, CCCD và chuyển về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cập nhật dữ liệu đất đai vào hệ thống phần mềm quản lý.

Tăng tốc để về đích đúng hạn

Liên quan đến công tác thực hiện chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai”, ông Nguyễn Hồng Lộc, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) số 15 cho biết, khi công an và UBND phường nhận được danh sách từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM và VPĐKĐĐ thành phố cung cấp, các đơn vị chia làm 2 nhóm bắt tay thực hiện ngay.

Cụ thể, nhóm danh sách 1 do UBND phường chủ trì thu thập thông tin về giấy chứng nhận; nhóm danh sách 2 do công an phường chủ trì thu thập thông tin CCCD. Theo đó, chi nhánh VPĐKĐĐ số 15 đã chủ động rà soát scan giấy chứng nhận bổ sung từ kho lưu trữ; tiếp đến lên danh sách thu thập các trường hợp sau khi rà soát hồ sơ lưu trữ, xử lý dữ liệu lỗi mà không thể scan bổ sung. Sau khi xử lý dữ liệu, chi nhánh VPĐKĐĐ sẽ chuyển thông tin số lượng còn lại đến phường, và cán bộ phường sẽ phải đến nhà hộ dân để thu thập thông tin.

Từ những nỗ lực của từng địa phương, đến nay công tác thu thập, cập nhật dữ liệu đất đai tại nhiều phường, xã của TPHCM đang trong giai đoạn hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Theo ông Đặng Công Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị, phường Thông Tây Hội, tính đến ngày 15-11, phường đã rà soát và thu thập dữ liệu đất đai được 2.829/3.210 thửa đất, đạt tỷ lệ hơn 88%. “Trong quá trình thực hiện, phường cũng gặp khó khăn như khi cán bộ xuống hộ dân thì có những trường hợp thiếu hợp tác, một số hộ cho rằng việc cung cấp giấy chứng nhận là nhạy cảm, ngại cung cấp bản chính.

Nhiều trường hợp dữ liệu thông tin thay đổi khác so với danh sách tiếp nhận từ công an cung cấp; chủ sở hữu thay đổi do được tặng cho, thừa kế hoặc đã mua bán chuyển nhượng… ”, ông Tuấn cho biết. Trong khi đó, tại phường Diên Hồng, bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường, thông tin, đến nay UBND phường đã thực hiện rà soát, hoàn thiện khoảng 5.355/5.372 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,6%) tổng số chỉ tiêu cần quét, scan/chụp đưa lên hệ thống và 7.357/7.682 hồ sơ (đạt tỷ lệ 95,7%) với trường hợp cần xác minh thông tin chủ sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở trên địa bàn phường.

Bà Hạnh nhấn mạnh: “Việc hoàn thiện CSDL đất đai không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương mà còn tạo nền tảng vững chắc để chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phòng ngừa sai sót, tranh chấp và tiêu cực trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin quy hoạch, thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các nền tảng số của thành phố như Cổng dịch vụ công, Cổng thông tin đất đai điện tử…”.

Tại Hội nghị sơ kết 60 ngày triển khai Kế hoạch “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” vào cuối tháng 10-2025, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là VPĐKĐĐ các khu vực thuộc Sở NN-MT và PC06 (Công an TPHCM) đã phối hợp đồng bộ, triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Đình Dương cũng nhìn nhận tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều. Vì vậy, thủ trưởng Công an cấp xã, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phải đẩy nhanh tiến độ, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện. Các đơn vị cần tập trung xử lý theo phương châm: “Dễ làm trước - Khó làm sau”, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại cơ sở. Đồng thời, quá trình thu thập, cập nhật dữ liệu phải tuyệt đối tuân thủ quy định của Bộ Công an, nghiêm cấm việc sao chép, truyền tải dữ liệu qua thiết bị cá nhân.

THANH HIỀN