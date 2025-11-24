Di dời 5 hộ ở xã Hùng Sơn khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

Theo đó, 45 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng đã tổ chức tháo dỡ nhà cửa, di dời 5 ngôi nhà của người dân ở trong khu vực đối mặt nguy cơ sạt lở rất cao.
Nhà của các hộ dân được đưa về mặt bằng mới của thôn H’juh đã khảo sát, quy hoạch trước đó.
Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, các hộ dân được vận động di dời khẩn cấp gồm: Pơloong Nươnh, Pơloong Hăm, Pơloong Hậu, Riah Nen và Riah Dối (cùng trú tại thôn H’juh, xã Hùng Sơn).
Cùng với 5 hộ này, đến nay, thôn H’juh có 25/87 hộ ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao được di dời đến nơi an toàn.
Đồn biên phòng Ga Ry tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại khẩn trương phối hợp, nhanh chóng di dời nhà về mặt bằng mới, đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, lực lượng cứu nạn gồm Đội chó nghiệp vụ Trường 24 Biên phòng, Đồn Biên phòng Ga Ry, Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp các gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích tại khe suối A Zắt, thôn Pứt.