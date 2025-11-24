Xã hội

Di dời 5 hộ ở xã Hùng Sơn khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

Ngày 24-11, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp Đồn Biên phòng Tr’Hy và các lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 5 ngôi nhà của người dân tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

24-11-xa-hung-son-2.jpg
Bộ đội Biên phòng di dời nhà của người dân xã Hùng Sơn khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Theo đó, 45 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng đã tổ chức tháo dỡ nhà cửa, di dời 5 ngôi nhà của người dân ở trong khu vực đối mặt nguy cơ sạt lở rất cao.

Nhà của các hộ dân được đưa về mặt bằng mới của thôn H’juh đã khảo sát, quy hoạch trước đó.

Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, các hộ dân được vận động di dời khẩn cấp gồm: Pơloong Nươnh, Pơloong Hăm, Pơloong Hậu, Riah Nen và Riah Dối (cùng trú tại thôn H’juh, xã Hùng Sơn).

24-11-xa-hung-son-3.jpg
Đến nay đã có 25/87 hộ dân của thôn H’juh ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao được di dời đến nơi an toàn

Cùng với 5 hộ này, đến nay, thôn H’juh có 25/87 hộ ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao được di dời đến nơi an toàn.

Đồn biên phòng Ga Ry tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại khẩn trương phối hợp, nhanh chóng di dời nhà về mặt bằng mới, đảm bảo an toàn.

24-11-xa-hung-son-1.jpg
Nhà của các hộ dân được đưa về mặt bằng mới của thôn H’juh đã khảo sát, quy hoạch trước đó

Ngoài ra, lực lượng cứu nạn gồm Đội chó nghiệp vụ Trường 24 Biên phòng, Đồn Biên phòng Ga Ry, Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp các gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích tại khe suối A Zắt, thôn Pứt.

