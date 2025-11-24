An Giang: Bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ biên phòng

Sáng 24-11, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory (Trường Đại học Trà Vinh) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer cho cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh năm 2025.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Khóa học diễn ra đến ngày 2-1-2026 nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Khmer, đồng thời giúp học viên hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn biên giới.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Khmer là yêu cầu thiết thực, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng giao tiếp và năng lực dân vận cho đội ngũ cán bộ biên phòng.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo

Qua đó tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với đồng bào dân tộc Khmer, cũng như lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phía đối diện. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

NAM KHÔI