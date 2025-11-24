Xử lý chủ fanpage có 627.000 lượt theo dõi đăng tin “hết nguồn xăng dầu cho Đà Lạt”

Sáng 24-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, xử lý 4 quản trị trang fanpage facebook “Đ.L” (có 627.000 lượt theo dõi) và quản trị trang fanpage “Đ.L.R.V.C.T” (có 18.000 lượt theo dõi) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 20-11, hai fanpage trên đã đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt vào 1 - 2 ngày nữa”, do có lượng tương tác, theo dõi rất lớn nên chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp cận được nhiều người, gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan công an làm việc với quản trị trang fanpage facebook “Đ.L” sau khi đăng tải thông tin sai sự thật

Đến tối cùng ngày, hàng nghìn người dân tại khu vực Đà Lạt đã đổ xô đến các cửa hàng xăng dầu xếp hàng để được mua nhiên liệu gây ra cảnh ùn ứ kéo dài. Nhiều người thậm chí còn mang theo can, bình để mua xăng dầu về dự trữ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Trong khi đó, fanpage “Đ.L.R.V.C.T” còn đăng tải kèm theo thông tin với nội dung “các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không”.

Cơ quan công an làm việc với quản trị fanpage “Đ.L.R.V.C.T” đăng tải nội dung “các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không”

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, 4 trường hợp gồm: N.Q.T (sinh năm 1993), M.P.T (sinh năm 2003), L.T.N.N (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Xuân Hương – Đà Lạt và N.T.H.L (sinh năm 1995, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt) là quản trị của hai fanpage trên trình bày: do tiếp cận thông tin chưa đầy đủ trên không gian mạng, không kiểm chứng tính xác thực của thông tin, nên nghĩ rằng ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, xe bồn chở xăng cũng bị cấm lưu thông qua các tuyến đường vào Đà Lạt để đề phòng sạt lở. Vì vậy, các đối tượng đã đăng tải bài viết lên trang fanpage đang quản trị nhằm thông tin cho mọi người biết.

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.B.Đ

Ngoài ra, cơ quan công an cũng triệu tập làm việc với bà N.T.B.Đ (sinh năm 1973, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” vào ngày 20-11, khiến người dân hoang mang, hiểu sai “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” là “nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt ở xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng”.

Sau khi có thông tin trên, nhiều người dân sinh sống tại xã D’ran đã hoảng loạn bỏ chạy lên các khu vực cao ráo vì sợ vỡ đập.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN KIÊN