(SGGP) - Ngày 23-11, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 -2030 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa sức mạnh nhân đạo Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ chương trình “Sức mạnh nhân đạo”, “Tháng nhân đạo” trong toàn hội và toàn dân, coi đây là yếu tố quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thi đua; gắn thi đua với các chương trình phát triển bền vững, các mục tiêu an sinh xã hội; khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng “xã hội nhân ái - không để ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh chuyển đổi số nhân đạo, lập bản đồ số người yếu thế.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng Huân chương Hữu nghị cho Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế

Tại đại hội, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định là một phong trào quần chúng đặc biệt, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Toàn hội đã vận động, trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỷ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước.

NGUYỄN QUỐC