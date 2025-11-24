Gỡ khó nhân sự cho cơ sở

Thực trạng thiếu hụt nhân sự chuyên môn sâu, cùng với áp lực công việc gia tăng, buộc cán bộ, công chức cấp xã tại TPHCM phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc, dẫn đến quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng công vụ. Hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để giải quyết bài toán “vừa thừa vừa thiếu” này.

Một công chức đảm nhiệm 18 đầu việc

Ông Nguyễn Thanh Bình, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Linh Xuân, bắt đầu ngày làm việc từ 7 giờ sáng để kiểm tra tất cả 18 đầu việc thuộc lĩnh vực tư pháp mà ông phụ trách. Dù đã quen việc nhưng với 18 đầu việc, áp lực không nhỏ. Ông Bình thường kết thúc giờ làm việc buổi sáng vào 12 giờ và rời khỏi nơi làm việc, về nhà sau 19 giờ. Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị của phường cũng có một công chức đảm trách 18 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính.

Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của phường là 156 người. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường trước đó có 13 người nhưng hiện chỉ còn 9 người do phải điều động 4 công chức đến các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Hiện tại, phường thiếu 8 vị trí lĩnh vực chuyên môn sâu. Trong đó, Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị thiếu 2 vị trí; Phòng Văn hóa - Xã hội thiếu 4 vị trí; Phòng HĐND - UBND thiếu 2 vị trí.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình, TPHCM tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Thực trạng này không chỉ diễn ra ở phường Linh Xuân mà còn là vấn đề chung của nhiều địa phương khác ở thành phố. Khối lượng công việc tăng, trong khi đội ngũ công chức thiếu chuyên môn sâu ở các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng… khiến công chức phải kiêm nhiệm, dẫn đến áp lực xử lý hồ sơ rất lớn.

Theo ông Bùi Trường Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Bình Hưng, phòng có 17 người nhưng phải đảm nhận khoảng 250 đầu việc. Như vậy, bình quân mỗi người phải đảm đương gần 15 đầu việc, chưa kể các nhiệm vụ phát sinh. Trong khi đó, phường Bến Thành được giao 113 cán bộ, công chức nhưng thiếu những vị trí việc làm như công chức làm công tác đối ngoại, công nghệ thông tin… Điều đáng nói là theo quy định khung công chức, từ nay đến hết năm 2030, phường đang dư 19 biên chế.

Lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cũng đang loay hoay vì thiếu nhân sự chuyên môn sâu. Việc phân cấp, ủy quyền hiện chưa đi đôi với việc bố trí, bổ sung nhân sự, kinh phí và cơ chế hỗ trợ tương ứng. Cơ cấu vị trí việc làm hiện hành của phường vẫn giữ nguyên, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều và phức tạp.

Một số lĩnh vực chuyên môn mới được giao đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, nhưng cán bộ, công chức chưa được đào tạo, bồi dưỡng kịp thời. Điều này khiến nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều mảng công tác khác nhau, dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tìm giải pháp căn cơ

Liên quan đến công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại các buổi giám sát của các tổ công tác thuộc Thành ủy TPHCM, nhiều địa phương kiến nghị thành phố giao biên chế tổng để phường, xã chủ động phân bổ cho các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Nội vụ đã tham mưu việc xây dựng đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu để xác định tình hình thừa, thiếu công chức chuyên môn, phân tích, đánh giá thực trạng để giải quyết tình trạng này ở địa phương.

Ông Phan Viết Tân, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM, thông tin, thành phố sẽ ưu tiên sắp xếp cán bộ trong nội bộ từng phường, sau đó mới bố trí, điều phối ở các địa phương lân cận. Phương án cuối cùng là điều phối trên phạm vi toàn thành phố. Cách làm này nhằm giảm độ trễ trong xử lý nhân sự, giúp công việc hành chính không bị ngắt quãng khi phường thiếu người. Đồng thời rà soát, đánh giá năng lực cán bộ thực chất, khai thác tối đa nguồn lực sẵn có, tránh tình trạng “xin thêm biên chế”.

Về giải quyết tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn sâu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, thành phố đã và tiếp tục thành lập các tổ công tác, biệt phái cán bộ về hỗ trợ địa phương. Địa phương thiếu cán bộ lĩnh vực nào, phải chủ động đề xuất thành phố bố trí nhân sự hỗ trợ chuyên môn sâu ở lĩnh vực đó.

Về giải pháp lâu dài, thành phố đang tập trung mạnh cho công tác đào tạo. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu hạn chế tổ chức các lớp tập huấn chung chung, mà ưu tiên hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, thậm chí cầm tay chỉ việc để bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ tại cấp xã.

Các địa phương, đơn vị cần chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm. Việc này đã được một số nơi thực hiện hiệu quả. Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (đơn vị chưa đổi tên - PV), cho biết, trung tâm đã tư vấn, nhiều lần cử nhân sự trực tiếp đến phường thiếu nhân sự chuyên môn sâu để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng đô thị. Thông qua hoạt động này, cán bộ, công chức phường đã nhanh chóng tiếp thu kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ tương tự.

Tuy nhiên, việc điều phối nhân sự hay hỗ trợ sự vụ, sự việc chỉ là giải pháp tình thế. Để căn cơ hơn, thành phố nên đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, quản lý và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức từng phường, xã, giúp phát hiện sớm những điểm yếu, từ đó tạo cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển phù hợp. Quan trọng hơn, khi biên chế được quản lý theo hướng mở, linh hoạt, dựa trên yêu cầu công việc thay vì “đếm đầu người”, bài toán “vừa thừa vừa thiếu” cán bộ mới có lời giải bền vững.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, tổng số công chức đang bố trí tại các phòng chuyên môn và tương đương của 168 xã, phường, đặc khu là 7.533 công chức (trong khi số khung công chức chuyên môn bố trí theo vị trí việc làm là 7.415), nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi lại thiếu công chức.

THU HƯỜNG