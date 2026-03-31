Miền Nam nắng nóng kéo dài, miền Bắc chuyển mát nhờ không khí lạnh

Nắng nóng tiếp tục duy trì tại miền Nam, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao hơn. Trong khi đó, miền Bắc từ đêm 31-3 chuyển mát do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, kèm mưa dông.

Hà Nội và miền Bắc sẽ chuyển trạng thái mát mẻ vào ngày 1-4 nhờ không khí lạnh. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật đến chiều 31-3, khu vực Tây Bắc bộ và miền Đông Nam bộ đã có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cao điểm là lúc 13-15 giờ với mức phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 38,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ C; Hà Tĩnh 38,2 độ C… Độ ẩm phổ biến 40-45%.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, ngày 1 và 2-4, miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.

Tuy nhiên, ngày 1-4, nắng nóng diện rộng kết thúc tại khu vực Tây Bắc bộ và từ Nghệ An đến Quảng Ngãi do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu và mỏng. Trong khi đó, nắng nóng tại miền Đông Nam bộ vẫn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo: Hiện nay (31-3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo từ đêm 31-3 đến sáng 1-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Ngày 1-4, Bắc bộ trời chuyển mát.

PHÚC VĂN