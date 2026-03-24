Minh Hằng tái xuất điện ảnh sau 3 năm vắng bóng

Cùng với Nhật Kim Anh và Rima Thanh Vy, Minh Hằng là một trong ba diễn viên chính góp mặt trong dự án điện ảnh Mẹ Mìn của đạo diễn trẻ Jack Carry On (Trịnh Tài Việt).

Đoàn phim vừa tổ chức lễ khai máy vào sáng 24-3 tại TPHCM, với sự tham gia của đông đảo các thành viên trong ê-kíp. Ngoài bộ ba nữ diễn viên chính, sự kiện còn có sự góp mặt của các diễn viên: Khương Lê, Phát La…

Ê-kíp đoàn phim Mẹ Mìn tại lễ khai máy sáng 24-3. Ảnh: V.HÀ

Mẹ Mìn là dự án điện ảnh mới nhất đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng kể từ phim Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, 2023). Từ đó đến nay, cô lui về dành toàn thời gian lo cho gia đình và chăm sóc con đầu lòng. Bộ phim còn có sự tham gia của hai người đẹp Rima Thanh Vy và Nhật Kim Anh.

Minh Hằng tái xuất điện ảnh sau thời gian sinh con, lo cho gia đình. Ảnh: V.HÀ

Theo đạo diễn Jack Carry On, ý tưởng bộ phim được anh ấp ủ từ cách đây 3 năm. Ban đầu, ý tưởng còn khá thô sơ, khó tìm được người đồng hành vì bị xem là “lạ”, thiếu tính xã hội và thương mại.

Chỉ đến khi hợp tác với V Studio và CGV, dự án mới dần rõ ràng hơn. Sau đó, anh mới hoàn thành kịch bản để đưa vào sản xuất.

Đạo diễn Jack Carry On chia sẻ về dự án. Ảnh: V.HÀ

Thuộc thể loại kỳ ảo, bí ẩn (fantasy, mystery) phim xoay quanh một người phụ nữ bí ẩn mang biệt danh “Mẹ Mìn”, với ngoại hình khoảng ngoài 30 tuổi nhưng thực chất đã sống qua rất nhiều năm. Bà sở hữu năng lực ban phát điều ước, thường xuất hiện trước những con người đang đau khổ tột cùng, đặc biệt là khi họ bật khóc.

Hình tượng “Mẹ Mìn” có phần gợi liên tưởng đến “Ông Bụt”, nhưng được tái định nghĩa theo một hướng hoàn toàn mới. Đạo diễn mong muốn sẽ tái định hình khái niệm còn khá mơ hồ trong văn hóa đại chúng để tạo nên một hình ảnh rõ nét.

Nhật Kim Anh. Ảnh: V.HÀ

Rima Thanh Vy và Khương Lê cùng góp mặt trong dự án. Ảnh: V.HÀ

Đạo diễn cũng hé lộ phim có cấu trúc khác biệt, phá vỡ lối kể chuyện truyền thống. Phim sẽ được ghi hình với bối cảnh chính tại TPHCM và dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm 2026.

VĂN TUẤN