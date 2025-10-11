Mở rộng bao phủ chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh hiểm nghèo

Phát biểu tại Đại hội lần II, Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam tổ chức ngày 11-10 tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, đối với các bệnh nặng và bệnh có tỷ lệ mắc cao, chăm sóc giảm nhẹ kết hợp các biện pháp tinh thần và tâm lý sẽ giúp người bệnh an tâm điều trị, được chăm sóc toàn diện và nhân văn hơn.

Với mục tiêu đó, Bộ Y tế phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn nghiên cứu và định hướng cho các cơ sở điều trị, đặc biệt là bệnh viện chuyên khoa ung bướu, lao – phổi, phát triển khoa chăm sóc giảm nhẹ nhằm quản lý, theo dõi và hỗ trợ người bệnh toàn diện. Ngành y tế hướng đến mở rộng và bao phủ dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ trong toàn dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại đại hội. Ảnh: KIM HUYỀN

Ở góc độ chuyên môn, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho rằng rào cản lớn hiện nay của lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ là thiếu nhân lực có kỹ năng chuyên sâu.

“Chăm sóc giảm nhẹ không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự phối hợp, chung tay của các tổ chức xã hội để đồng hành cùng người bệnh. Quan trọng nhất là phải tăng cường đào tạo tại các trường y, phát triển đội ngũ chuyên trách”, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa gợi mở.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế tại TPHCM đã và đang chú trọng hình thành, lồng ghép các khoa phòng, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và hoạt động hiệu quả, điển hình như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM…

Đại hội Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam lần thứ II với chủ đề “Thực hiện cam kết: Bao phủ tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ toàn dân” được xem là dấu mốc quan trọng thúc đẩy sự phối hợp đa ngành từ y học, tâm lý đến xã hội học để chăm sóc người bệnh toàn diện hơn.

KIM HUYỀN