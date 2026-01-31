Mở rộng không gian học thuật y khoa ở Đà Nẵng ra tầm khu vực

Ngày 30-1, Bệnh viện Đà Nẵng khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2026, với định hướng mở rộng không gian học thuật mang tính khu vực và quốc tế.

Hội nghị thu hút khoảng 2.000 đại biểu là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế.

Trong 3 ngày, hơn 100 chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc… tham dự, trong đó có hơn 70 chuyên gia đến từ Mayo Clinic (Hoa Kỳ).

Hội nghị quy tụ 73 báo cáo viên quốc tế, 145 chuyên gia trong nước, với 21 phiên thảo luận chuyên đề và gần 350 báo cáo khoa học đăng ký trình bày trực tiếp.

Hoạt động bên lề. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các nội dung hội nghị tập trung vào các lĩnh vực y học trọng điểm và những vấn đề thời sự trong thực hành lâm sàng như ghép tạng, can thiệp tim mạch, ung thư, ứng dụng kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc người bệnh.

Workshop Cấp cứu dành cho điều dưỡng

Song song với các phiên khoa học, chuỗi workshop chuyên sâu được tổ chức theo mô hình đào tạo thực hành, tập trung vào cấp cứu – hồi sức, ngoại khoa dựa trên bằng chứng, chăm sóc chấn thương, siêu âm tại giường, phân loại bệnh nhân cấp cứu và xử trí thảm họa hàng loạt.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hội nghị là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò nòng cốt của Bệnh viện Đà Nẵng trong hệ thống y tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên; đồng thời khẳng định định hướng hội nhập quốc tế, phát triển y học chuyên sâu, hiện đại và bền vững của ngành y tế thành phố.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, y học hiện đại không thể đứng yên trong biên giới quốc gia; những thách thức như bệnh mạn tính, già hóa dân số hay các kỹ thuật điều trị tiên tiến đều mang tính toàn cầu, đòi hỏi cách tiếp cận dựa trên học hỏi chuẩn mực, đối thoại bình đẳng và chuyển hóa tri thức thành năng lực thực hành phù hợp với từng hệ thống y tế.

XUÂN QUỲNH