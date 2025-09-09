Mỗi đảng viên phải là “lá chắn thép”

Ngày nay, khi công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đang được triển khai quyết liệt, bài bản và đạt nhiều kết quả to lớn, các thế lực thù địch và phản động vẫn ngang nhiên xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, tuyên truyền sai sự thật về vấn đề này. Để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, mỗi đảng viên phải kiên trì đấu tranh, phản biện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ

Hơn 40 năm đổi mới đã chứng minh sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã vươn mình trở thành nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, có uy tín quốc tế ngày càng vững chắc.

Để có được thành quả như trên là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua đã trở thành yếu tố vô cùng quan trọng góp phần đem lại lòng tin trong nhân dân và niềm tin của các nhà đầu tư vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả. Nhiều cán bộ cấp cao vi phạm bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, khẳng định rõ phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có bước tiến quan trọng. Những kết quả công khai xuyên suốt, không ngừng, không nghỉ trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta được nhân dân tin tưởng đồng tình, ủng hộ; nội bộ trong Đảng, Nhà nước đoàn kết nhất trí cao; được bạn bè quốc tế ủng hộ, học tập kinh nghiệm.

Thông tin xuyên tạc đường lối của Đảng trên các trang mạng xã hội

Tuy nhiên, chúng ta càng đạt được nhiều kết quả, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá. Các thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta, đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, như: “thanh trừng phe phái”, “đấu đá nội bộ, phe cánh”, “tranh giành quyền lực”; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm chỉ là “trò đánh trống, khua chiêng nhằm che mắt thế gian”, là chính “ta đánh ta”...

Và thâm độc hơn, chúng tuyên truyền thực trạng tham nhũng ở Việt Nam là một “quốc nạn không có thuốc chữa”. Chúng cho rằng tình trạng đó bắt nguồn từ chế độ một đảng duy nhất ở Việt Nam, hay tham nhũng là “căn bệnh nan y, kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền”. Đây là những luận điệu thâm độc, xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Để tiếp tục giữ vững niềm tin của nhân dân và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch thì công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp toàn diện, không cho đối tượng thù địch có cơ hội chống phá, xuyên tạc.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng đặc biệt được chú trọng, đổi mới. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đồng bộ với phương châm 4 không: “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần”.

Công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng phải thực hiện bền bỉ, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có lý do tránh né trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được xử lý nghiêm khi để xảy ra sai phạm, không né tránh, không bao che. Mỗi đảng viên là một bức tường thành ngăn cách, đấu tranh phản biện những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mỗi đảng viên là tấm khiên vững chãi bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý xã hội dựa trên hệ thống pháp luật ổn định và đầy đủ. Mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho địa phương nhưng tăng trách nhiệm giải trình và hậu giải trình để địa phương chủ động xử lý kịp thời các vấn đề “nóng”, như đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, tụ tập đông người do tranh chấp đất đai… đang xảy ra kéo dài ở địa phương có thể dễ bị các đối tượng thù địch lợi dụng lôi kéo, xuyên tạc, thêu dệt để chống phá Đảng và Nhà nước.

Đồng thời chủ động sử dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) làm công cụ phục vụ đắc lực cho cuộc chiến ngăn chặn từ xa để phòng ngừa và kịp thời phản biện các luận điệu xuyên tạc, vu khống trắng trợn của thế lực thù địch đang không ngừng rêu rao, cố tình hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ta.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là lâu dài, gian khổ, nhưng với quyết tâm chính trị cao, với sự đồng lòng của nhân dân và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất định chúng ta sẽ giữ vững niềm tin, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, đưa đất nước vững bước tiến lên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một “lá chắn thép” trên mặt trận tư tưởng, kiên quyết bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

TS - Luật gia HỒ ĐỨC HIỆP