Mời giao lưu trực tuyến "Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2026" trên Báo SGGP

Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến “Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2026” vào thứ năm, ngày 16-4, từ 9 đến 11 giờ, nhằm giúp thí sinh cập nhật những điểm mới về quy chế và phương thức tuyển sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức - Ảnh: THANH HÙNG

Năm 2026, Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT (quy chế tuyển sinh) có nhiều thay đổi với hàng loạt điểm mới: các trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển, xét tuyển đối tượng dự bị đại học); giảm 50% điểm cộng với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - không sử dụng đồng thời vừa quy đổi vừa cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như năm 2025; thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng (riêng ngành sư phạm chỉ xét tối đa 5 nguyện vọng); tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp của tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 15 điểm; xét điểm học bạ THPT phải đủ 6 học kỳ.

Với những thay đổi của quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh của nhiều đại học, trường đại học trong năm 2026 cũng có nhiều điều chỉnh về phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển.

Để giúp thí sinh hiểu rõ những điểm mới trong quy chế tuyển sinh cũng như những thay đổi, điều chỉnh trong đề án tuyển sinh, phương thức xét tuyển của các đại học, trường đại học, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2026”. Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- Th.S NGUYỄN CÔNG KỲ, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT)

-Th.S PHẠM QUẢNG TRI, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

- Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM

- Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ thứ năm, ngày 16-4-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

