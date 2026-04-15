Ngày 15-4, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức phát động cuộc thi thiết kế bài giảng về môi trường không khói thuốc năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi

Cuộc thi dành cho giáo viên THCS và THPT trên toàn quốc năm 2026, hướng đến việc xây dựng các bài giảng điện tử sinh động, hấp dẫn, có tính sư phạm và giá trị thực tiễn cao trong giáo dục học sinh nói “không” với thuốc lá.

Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần ngăn ngừa xu hướng sử dụng thuốc lá trong học đường.

Theo thể lệ cuộc thi, bài giảng dự thi cần phản ánh thông tin khoa học, chính xác về tác hại của thuốc lá; trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh các hành vi lôi kéo sử dụng thuốc lá; đề xuất các phương pháp tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh...

Thời gian nhận bài dự thi từ tháng 4 đến hết 30-5. Tác giả gửi bài trực tuyến qua đường dẫn: https://tinyurl.com/TKBGthuocla2026.

Theo đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điếu trong học sinh giảm rõ rệt, từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022, giảm gần 50%. Hành vi không hút thuốc dần trở thành chuẩn mực trong môi trường học đường.

LÂM NGUYÊN