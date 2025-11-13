Mọi hoạt động của Mặt trận đều phục vụ nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những sức mạnh nội sinh của TPHCM, kết hợp cùng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để thành phố tiên phong bước vào kỷ nguyên mới - phát triển bền vững.

Chiều 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Kiện toàn nhân sự trước đại hội

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2025. Sau hơn 4 tháng, đã triển khai thực hiện được một số hoạt động lớn và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, thực hiện sắp xếp, tinh gọn cơ quan mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và hội được giao nhiệm vụ; bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu chính trị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tổ chức thành công đại hội (nhiệm kỳ 2025-2030); chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã triển khai các đợt hưởng ứng chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ra lời kêu gọi đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; tổ chức các đoàn công tác đi trao kinh phí, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, cho ý kiến góp ý nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I.

Hội nghị cũng đã thông qua các tờ trình: Công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; công nhận tổ chức thành viên và bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, hội nghị đã ra mắt các tổ chức thành viên và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được hiệp thương bổ sung.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Hội nghị không tặng hoa cho các tổ chức thành viên và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được hiệp thương bổ sung, mà tặng sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mặt trận là nơi biến chủ trương đúng thành hành động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, hội nghị lần này rất quan trọng, trong đó có nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (dự kiến đại hội diễn ra vào cuối tháng 11-2025).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VĂN MINH

Gửi lời chúc mừng các tổ chức thành viên vừa ra mắt và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vừa được hiệp thương bổ sung, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự đảm bảo đúng quy định, thể hiện tinh thần đoàn kết, đại diện, tiêu biểu của mặt trận và là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VĂN MINH

Về góp ý văn kiện đại hội, báo cáo chính trị và các nội dung liên quan đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, phải quán triệt nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng… Sức mạnh của mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của mặt trận là đoàn kết.

Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc… Mặt trận là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đồng chí lãnh đạo tặng sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, trong tiến trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quán triệt những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để cụ thể hóa vào các nghị quyết, chương trình hành động và triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ công tác.

Trong đó một điểm mới lần này là đã tích hợp, xác định lấy người dân là chủ thể, trung tâm, động lực để triển khai mọi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác và đổi mới hoạt động của mặt trận.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tặng sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, tiếp tục huy động trí tuệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên, các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân để cùng hiến kế, tham gia đóng góp các giải pháp nhằm phát huy truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào về vùng đất và con người TPHCM - Thành phố anh hùng.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác bao phủ về an sinh xã hội, công tác bảo trợ xã hội; quan tâm đến đối tượng yếu thế để mọi hoạt động, phong trào và cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đều hướng đến phục vụ nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những sức mạnh nội sinh của TPHCM, kết hợp với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo nên động lực góp phần cùng với Thành phố tiên phong bước vào kỷ nguyên mới - xây dựng và phát triển bền vững. Đồng thời, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

VĂN MINH