Kiến nghị bổ sung nhân sự cấp xã trong lĩnh vực đất đai

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ NN-MT về việc rà soát, đánh giá nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Người dân đến liên hệ làm việc tại UBND phường Tân Bình, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo UBND TPHCM, so với thời điểm trước ngày 1-7-2025, khối lượng công việc của công chức phụ trách lĩnh vực đất đai tăng đáng kể (tăng từ 200% đến trên 300%), do yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ đất đai, số lượng hồ sơ hành chính của người dân tăng, đồng thời phát sinh nhiều nhiệm vụ liên quan công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật dữ liệu đất đai.

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng cũng làm tăng áp lực đáng kể đối với đội ngũ công chức chuyên môn.

Qua đánh giá tổng quan trên thực tế, khối lượng công việc chung tại địa phương gấp nhiều lần so với thời điểm trước đây. Một số UBND cấp xã có nguồn lực còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc sau sắp xếp.

Với khối lượng công việc ngày càng tăng do mở rộng nhiệm vụ theo phân cấp mới, nguồn nhân lực hiện có cần được xem xét tăng cường hoặc đào tạo bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ mới trong quản lý đất đai.

Từ thực tế trên, UBND TPHCM kiến nghị Bộ NN-MT phối hợp Bộ Nội vụ, tham mưu, sớm ổn định cơ cấu tổ chức, bộ máy của cấp xã (trong lĩnh vực đất đai), đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công thiết yếu trực thuộc UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai... Đồng thời, bổ sung nhân sự phó trưởng phòng, tăng thêm biên chế công chức chuyên môn lĩnh vực đất đai (bổ sung từ 1 đến 10 vị trí chuyên môn).

Ngoài ra, kiến nghị cơ quan Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở pháp lý rõ ràng cho cấp cơ sở triển khai; Thiết lập hệ thống hỏi - đáp nghiệp vụ trực tuyến (AI) do cơ quan có thẩm quyền quản lý, cho phép cán bộ cơ sở đặt câu hỏi, nhận hướng dẫn nhanh chóng, chính thống, hạn chế sai lệch, tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí di chuyển thực địa cho công chức quản lý đất đai tại xã đảo.

THANH HIỀN