Sức sống mới trên xã đảo Long Sơn (TPHCM)

Tận dụng thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với vị trí đặc thù, năm 2025, xã đảo Long Sơn (TPHCM) đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, tạo tiền đề bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Clip: Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Thực hiện: NGUYỄN NAM

Ngày 31-12, Đảng ủy xã Long Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu trọng tâm cho năm 2026.

Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn chủ trì hội nghị

Năm 2025, tổng doanh thu các ngành kinh tế xã Long Sơn ước đạt 2.625 tỷ đồng (tăng 8,6% so với kế hoạch). ​Điểm sáng nổi bật là công tác thu chi ngân sách với tổng thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 142 tỷ đồng (đạt 147,65% dự toán).

Đại biểu dự hội nghị

Nhờ nguồn lực tài chính ổn định, xã đã đầu tư mạnh mẽ cho an sinh xã hội và hạ tầng, dự kiến danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 lên tới 11 dự án với tổng vốn 541 tỷ đồng.

Làng bè Long Sơn

Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cán bộ được Đảng bộ xã chú trọng thực hiện. ​Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, đạt tỷ lệ 100% tại các trường học và cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 98,15%, 100% các thôn được công nhận Thôn văn hóa.

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) đầu tư với tổng vốn hơn 5 tỷ USD

​Cùng với đó, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được thực hiện đạt nhiều kết quả thực chất; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

​Năm 2026, Đảng bộ xã Long Sơn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và tập trung thực hiện các dự án trọng điểm gắn với mục tiêu phát triển bền vững đảo xanh sinh thái, bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử.

Đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Dịp này, xã Long Sơn khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Xã đảo Long Sơn cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 10%; duy trì mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài…

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM