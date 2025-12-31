Nhiều góp ý thẳng thắn tại Chương trình cà phê sáng

Tại xã Phú Giáo (TPHCM), Chương trình cà phê sáng đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng của người dân và doanh nghiệp.

Sáng 31-12, tại trụ sở Hội trường Đảng ủy xã, UBND xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Chương trình cà phê sáng với người dân, doanh nghiệp cùng hội viên Hội Doanh nghiệp xã nhà.

Ông Ngô Trung Thành (giữa), Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo trao đổi cùng người dân tại chương trình

Trong trao đổi, người dân và doanh nghiệp đã có nhiều góp ý thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách an sinh xã hội, công tác sử dụng và bố trí cán bộ, môi trường, thủ tục hành chính, giao thông…

Qua đó, người dân và doanh nghiệp mong muốn góp phần cùng địa phương xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, vì dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo phòng chức năng xã ghi nhận ý kiến của nhân dân tại chương trình

Dịp này, cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn của xã đã ghi nhận và chia sẻ, giải đáp những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp báo cáo lãnh đạo xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

CAO SƠN