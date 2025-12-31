Sức sống cơ sở

TPHCM khoác áo mới chào đón 2026

SGGPO

Các tuyến phố từ trung tâm đến địa bàn dân cư, nơi công cộng đang khoác lên chiếc áo mới nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên một bức tranh đầy tràn năng lượng và kỳ vọng.

DSC_7619.JPG
DSC_7571.JPG
DSC_7646.JPG
Các tuyến phố từ trung tâm thành phố đến các địa bàn dân cư, nơi công cộng đang khoác lên mình chiếc áo mới nhiều màu sắc rực rỡ
DSC_7627.JPG
DSC_7640.JPG
DSC_7707.JPG
Các tuyến phố từ trung tâm rực rỡ sắc hoa, biểu ngữ đón chào năm mới
DSC_7680.JPG
DSC_7669.JPG
DSC_7715.JPG
Các tuyến phố sạch đẹp, ngăn nắp
DSC_7689.JPG
DSC_7695.JPG
DSC_7763.JPG
DSC_7765.JPG
a1.jpg
Ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên người thân
DSC_7600.JPG
DSC_7612.JPG
Các bạn trẻ ghi dấu kỷ niệm với bộ ảnh xuân tại khu vực Hồ Con Rùa
DSC_7713.jpg
Du khách thích thú chụp ảnh trước Nhà hát thành phố
Biển Vũng Tàu sạch đẹp, an toàn chào đón du khách.jpg
Biển Vũng Tàu sạch đẹp, an toàn chào đón du khách
Biểu tượng Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM) lung linh sắc màu chào đón năm mới 2026.jpg
Biểu tượng Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM) lung linh sắc màu chào đón năm mới 2026
9 - Anh Trần Đăng Sang, người dân TPHCM ghi lại những khoảnh khắc Bãi biển Vũng Tàu những ngày cuối năm trong một tác phẩm tranh nước.jpg
Anh Trần Đăng Sang, người dân TPHCM ghi lại những khoảnh khắc Bãi biển Vũng Tàu những ngày cuối năm trong một tác phẩm tranh nước
z7384617568278_0d90c567c43cc424bd53d878a929ab0d.jpg
z7384617572745_aac88ce8e6da29aa062dfae17683b3a1.jpg
An Phú Đông.jpg
Cùng với đó, hàng loạt công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị được khánh thành. Từ việc nâng cấp các tuyến hẻm, công viên tại phường Tam Bình, An Phú Đông đến mô hình nhà trọ văn minh tại Cát Lái… tất cả đều nhận được sự đồng thuận và phấn khởi từ người dân.
Tam Bình.jpg
z7384619047151_afb99020935b4d0cf7e73579b0bb0f96.jpg
z7384619054283_52cf3ef2db67845dffcdeff9445aeeda.jpg
7 - Biểu tượng cánh hoa dầu Vùng Đất Thủ, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) lung linh sắc màu chào đón năm mới.jpg
Biểu tượng cánh hoa dầu Vùng Đất Thủ, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) lung linh sắc màu chào đón năm mới. Ảnh: MINH DUY
1 - 2 Du khách nước ngoài dảo bước trên những tuyến đường xanh, sạch, đẹp của TPHCM.jpg
Du khách nước ngoài bên những tuyến đường xanh, sạch, đẹp của TPHCM
Kết - TPHCM về đêm lung linh, huyền ảo sắc màu chào đón năm mới với khí thế và động lực mới.jpg
TPHCM về đêm lung linh, huyền ảo sắc màu chào đón năm mới với khí thế và động lực mới
MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH - NGUYỄN NAM

