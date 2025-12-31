Tỷ phú dưa lưới

Anh Nguyễn Hồng Quyết (SN 1982), Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, xã Phú Giáo, TPHCM từng là kỹ sư cơ khí nhưng lại bén duyên với nghề nông và trở thành tỷ phú trồng dưa lưới.

Từ kỹ sư thành... nông dân

Trái với hình ảnh chân chất, "chân lấm tay bùn" của người nông dân, anh Nguyễn Hồng Quyết tạo ấn tượng mạnh với chúng tôi với phong cách năng động, hoạt bát.

Anh Quyết cho biết, trước 2013 anh là kỹ sư, nhưng vì phải chăm sóc cha mẹ già nên về xã Phú Giáo và chọn nghề trồng rau màu để khởi nghiệp. Trong một lần được tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà ở Củ Chi, anh rất mê và quyết tâm theo đuổi mô hình này.

Năm 2014 anh xắn tay khởi nghiệp từ mô hình này với tiêu chí: khoa học công nghệ là yếu tố tiên quyết, nhưng phải đến vụ thứ ba anh mới có sản phẩm bán ra thị trường do không lường trước được khó khăn trong quá trình sản xuất.

Với thành tích xuất sắc, anh Nguyễn Hồng Quyết (bìa phải) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

“Tôi luôn tìm tòi học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu canh tác, như sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước và điện, hệ thống châm phân tự động giảm nhân công, giảm chi phí sản xuất; áp dụng nhật ký điện tử để tạo tính minh bạch và quản lý được các yêu cầu kỹ thuật cũng như quy trình sản xuất”, anh chia sẻ.

Từ sự nỗ lực, chịu khó tìm kiếm thị trường tiêu thụ, dần dần trang trại trồng dưa lưới của anh cho thu nhập ổn định. Chỉ riêng năm 2024, tổng doanh thu từ trang trại dưa lưới của anh đạt 8 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lợi, nhuận còn 3 tỷ đồng.

Cùng nhau làm giàu

Điều đáng quý, không chỉ biết làm giàu cho bản thân mà anh Quyết còn suy nghĩ giúp mọi người cùng làm giàu. Năm 2016, anh liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn thành lập HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long và nhận bao tiêu sản phẩm cho hội viên.

Ban đầu thành lập, HTX chỉ có 7 thành viên, với diện tích khoảng 1,7ha. Đến năm 2025, HTX đã có hơn 70 thành viên, diện tích canh tác lớn hơn, sản lượng và doanh thu đều tăng trưởng ấn tượng.

Anh Quyết chia sẻ, với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hình thức công nghệ cao đã giúp giảm chi phí khoảng 20%, giảm tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, giảm 70% lượng thuốc bảo vệ thực vật, giúp bảo đảm sức khỏe cho người lao động, bảo vệ môi trường và cung cấp sản phẩm an toàn. Các thành viên được hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu 100% đầu ra với giá cả ổn định.

Mỗi năm, HTX Kim Long cung cấp ra thị trường từ 1.800 đến 2.000 tấn sản phẩm, doanh thu ước tính 45 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, HTX còn tạo việc làm ổn định cho hơn 20 cán bộ, công nhân viên với mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng/người/tháng và thu nhập của xã viên khoảng 10 triệu đồng/tháng.

