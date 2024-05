Mỗi năm Việt Nam có 600-700 vụ tai nạn liên quan tới ô tô có trẻ em

Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho biết, trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua Luật Đường bộ và Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ, trong đó lĩnh vực bảo vệ trẻ em có quy định về thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô và đai chở trẻ em trên xe máy.