Lực lượng chức năng phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau va chạm giao thông

Sau gần 2 giờ kiên trì, triển khai nhiều phương tiện cứu hộ, lực lượng chức năng đã cứu được tài xế mắc kẹt trong cabin xe ô tô ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Clip: Lực lượng PCCC-CNCH cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe ô tô

Ngày 25-8, một lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công một tài xế mắc kẹt trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A vào đêm 24-8.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 ngày 24-8. Thời điểm này, anh B.C.L. (sinh năm 1994) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 63H-075.xx kéo sơmi rơmooc BKS 66RM-000.xx lùi từ cửa hàng xăng dầu (thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) ra Quốc lộ 1A. Trong lúc lùi xe, anh L. đã va chạm với xe ô tô tải BKS 49F-004.xx do anh V.T.T. (sinh năm 1991) điều khiển lưu hành trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Cú va chạm đã khiến xe tải lao xuống hố sâu bên đường, lật nghiêng. Tài xế T. mắc kẹt lại trong cabin xe, 2 người khác ngồi trên xe tải bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe ô tô

Nhận được tin báo, Đội PCCC-CNCH khu vực 8 đã điều động 13 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe ô tô chữa cháy đến hiện trường khẩn trương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã giải cứu được tài xế mắc kẹt trong cabin xe ô tô

Theo Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng Phòng PCCC-CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk, thời điểm gặp nạn, xe ô tô tải bị lật nghiêng xuống hố sâu, xung quanh có nhiều cây cối, vật cản, đầu cabin xe bị biến dạng, hư hỏng nặng nên việc tiếp cận người bị nạn, triển khai công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này, lực lượng chức năng phải huy động thêm xe cẩu cứu hộ chuyên dụng đến phối hợp thực hiện. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, kiên trì triển khai nhiều phương tiện, thiết bị, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe ô tô tải ra ngoài, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

MAI CƯỜNG