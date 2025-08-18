Mông Cổ sẽ đăng cai Kỳ thi Toán học quốc tế IMC 2026

Ban tổ chức trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đoàn Mông Cổ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, ông Mai Quang Huy, đại diện Ban Giám khảo VIMC 2025 cho rằng, các đề thi năm nay bao quát nhiều lĩnh vực đa dạng của toán học. Điều khiến những thành viên ban giám khảo ấn tượng không chỉ là các lời giải đúng, mà còn là sự phong phú trong phương pháp giải. Nhiều bài toán có nhiều hướng giải hợp lệ và họ rất vui khi thấy các em tìm ra những cách làm sáng tạo.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kỳ thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là dịp giao lưu văn hóa, kết nối tình bạn và lan tỏa khát vọng chinh phục tri thức.

Ông Trần Anh Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng mỗi thí sinh sẽ mang về không chỉ kết quả của một kỳ thi mà còn là tình bạn quốc tế và những trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Nẵng – thành phố của hòa bình, sáng tạo và hội nhập; đồng thời mong muốn tình yêu toán học và tinh thần sáng tạo sẽ luôn đồng hành cùng các em trên hành trình học tập, trưởng thành.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải thưởng ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đoàn Việt Nam và Singapore.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn trao giải cho các đội thi xuất sắc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hạng mục giải cá nhân có 147 huy chương. Trong đó, đoàn Việt Nam xuất sắc giành 18 giải cá nhân (6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng)

Hạng mục giải đồng đội, đối với bài thi cá nhân có 42 huy chương, đối với thi nhóm có 36 huy chương.

Ban tổ chức trao giải vô địch toàn đoàn cho đoàn Việt Nam và Singapore. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phụ, gồm giải giao lưu văn hóa (4 hạng mục: thân thiện, hợp tác, sáng tạo, ấn tượng) và giải game thử thách trí tuệ (Puzzle Challenge) cho các đội xuất sắc.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đoàn Mông Cổ.

XUÂN QUỲNH