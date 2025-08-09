Một công nhân bị vùi lấp, tử vong khi đang làm công trình

Trong lúc đang làm việc tại khu vực thi công tường chắn sạt lở thuộc dự án trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường (Quảng Ngãi), bất ngờ đất sạt lở khiến một công nhân bị vùi lấp, tử vong.

Lực lượng dân quân tìm kiếm nạn nhân bị đất sạt lở, vùi lấp

Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 9-8, ông N.V.Q. (sinh năm 1968, trú thôn Phú Long 2, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) là lao động tự do, đang làm việc tại khu vực thi công tường chắn chống sạt lở thuộc dự án trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường, thì bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu nạn, đưa ông Q. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Dự án trên do Ban quản lý dự án công trình giao thông Quảng Ngãi làm chủ đầu tư (Nhà thầu DOTHICO thi công).

Hiện vụ việc đang được công an xã Vạn Tường điều tra làm rõ.

NGUYỄN TRANG