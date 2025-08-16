Một công nhân tử vong khi thi công công trình ở Đắk Lắk

Trong lúc sửa chữa hầm cống, anh H. đã không may ngã xuống hố và tử vong.

Trưa 16-8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (thuộc địa bàn phường Tuy Hòa), tỉnh Đắk Lắk.

Nạn nhân là anh N.V.H. (sinh năm 1988, trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai), nhân viên một công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường (tỉnh Gia Lai).

Lực lượng chức năng đang trục vớt anh H.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày, anh N.V.H. cùng một thợ phụ nhận hợp đồng thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc thi công, anh H. không may bị rơi xuống hố.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường để trục vớt anh H. lên khỏi hố. Anh H. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, công trình thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk do Ban quản lý Dịch vụ công ích Tuy Hòa làm chủ đầu tư.

MAI CƯỜNG