Mưa gió đang dịch chuyển vào phía Nam

Thời tiết ở miền Bắc đã cải thiện rõ rệt, nước lũ đang rút. Tuy nhiên, vùng mưa dông đang có xu hướng dịch chuyển vào phía Nam, kèm tình trạng triều cường đến sớm.

Theo ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng - thủy văn Bắc bộ (Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết ở miền Bắc đang tốt dần trở lại, trời tạm ngừng mưa, có nắng, nhưng tình trạng ngập lụt ở ven sông tại các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh… có thể còn kéo dài đến hết tuần này.

Chiều 9-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: trong ngày 9-10, mưa gió đã xuất hiện ở nhiều khu vực tại miền Trung và Nam bộ.

Ảnh vệ tinh thời tiết khu vực phía Nam cập nhật lúc 18 giờ 40 phút tối nay 9-10

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao: Phong Điền (Huế) 102mm, Núi Thành (Đà Nẵng) 74mm, Cửa Việt (Quảng Trị) 64mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, vùng mưa đang dịch dần xuống Nam Trung bộ và Nam bộ, do rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh. Trong vài ngày tới, thời tiết khu vực Nam bộ có khả năng chuyển sang giai đoạn mưa nhiều hơn, dông mạnh về chiều tối.

Từ ngày 11-10: Hết triều cường Chiều 9-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết mực nước triều tại khu vực ven biển Đông Nam bộ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 đến nay. Từ sáng sớm 9-10, trạm quan trắc Vũng Tàu đã đo được mực nước triều đạt 4,05m - cao hơn trung bình nhiều năm và được xem là đợt triều cường mạnh trong tháng. Dự báo 24 giờ tới: Mực nước ven biển Đông Nam bộ tiếp tục duy trì ở mức cao, có thể đạt 4,1 - 4,15m tại trạm Vũng Tàu, đặc biệt trong thời gian từ 2 đến 6 sáng và từ 15 đến 19 giờ. Dự báo 24–48 giờ tiếp theo: Từ đêm mai 10-10, mực nước triều cường bắt đầu giảm dần, chỉ dao động 4 -4,1m nhưng vẫn ở ngưỡng gây ngập nhẹ ở vùng trũng thấp ven sông, cửa biển. “Đợt triều cường này kết thúc vào ngày 11-10”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

PHÚC VĂN