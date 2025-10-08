TPHCM: Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nhiều nơi

Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến hơn 20 giờ 30 tối 8-10 khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM rơi vào tình trạng ngập nặng, sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Đường Quốc Hương, phường An Khánh, TPHCM ngập sâu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận hàng loạt tuyến đường ở phường An Khánh, TPHCM ngập sâu. Cụ thể, đường Quốc Hương ngập sâu từ 30-50cm, kéo dài khoảng 300m từ ngã ba Thảo Điền đến gần khu Masteri Thảo Điền. Nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ trong dòng nước. Đường Nguyễn Văn Hưởng - nhiều đoạn sát bờ sông Sài Gòn ngập gần nửa bánh xe, sóng nước đánh mạnh vào nhà dân và quán cà phê ven đường. Đường Xuân Thủy, nước tràn qua vỉa hè, nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu. Đường Tống Hữu Định, khu vực gần cầu Thảo Điền ngập sâu, nhiều ô tô bị nước tràn vào gầm, chết máy. Đường Thảo Điền, đoạn từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Quốc Hương bị ngập khoảng 40cm.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và Điện Biên Phủ dưới ga Tân Cảng ken đặc phương tiện. Xe máy, ô tô phải nhích từng chút để di chuyển, nhiều xe chết máy giữa dòng nước ngập.

Tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, nước dâng cao hơn nửa mét khiến hàng loạt xe chết máy. Sóng nước do ô tô chạy qua làm ngã nhiều người đi xe máy. Tình trạng tương tự xảy ra tại vòng xoay Hàng Xanh và các tuyến đường Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng, nơi phương tiện xếp hàng dài hơn một km.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Tương tự, đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ trạm thu phí hướng từ Đồng Nai về cầu Sài Gòn nước ngập hơn nửa bánh xe khiến xe máy phải chạy vào làn ô tô, trong khi đó do mưa quá lớn, ô tô di chuyển rất chậm. Gần đó, đường Mai Chí Thọ đoạn nút giao An Phú ngập nhiều khu vực, đặc biệt hướng quẹo vào cao tốc TPHCM - Long Thành, làn xe máy ngập hơn nửa bánh xe. Đoạn từ nút giao An Phú về hướng cầu vượt Cát Lái, nước trào lên từ các nắp hố ga gây ngập.

Tại các phường phía Tây và phía Nam thành phố, tình hình cũng không khả quan hơn, hàng loạt tuyến đường bị ngập, giao thông rối loạn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, rãnh áp thấp hoạt động mạnh gây mưa lớn trên diện rộng, kết hợp triều cường dâng cao, có nơi vượt báo động 3 khiến nhiều khu vực TPHCM bị ngập sâu.

QUỐC HÙNG