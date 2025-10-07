Lũ dâng cao, kết hợp triều cường gây ngập nặng nhiều nơi ở ĐBSCL

Chiều 7-10, nước lũ chính vụ từ thượng nguồn kết hợp triều cường đã làm ngập nhiều khu vực tại TP Cần Thơ.

Triều cường dâng cao làm ngập một số nhà dân trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: TRUNG PHẠM

Từ khoảng 16 giờ 30, nước sông Hậu tràn vào khiến chợ Bình Thủy (phường Bình Thủy), bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) và một số đoạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám ven sông bị ngập nặng.

Dự báo ngày 8-10, triều cường dâng cao hơn, nhiều khu vực tại quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục ngập sâu vào buổi sáng và chiều tối.

Nước từ sông Hậu dâng cao tràn vào, làm ngập chợ Bình Thủy

Đến 17 giờ ngày 7-10, nước bắt đầu tràn lên bến Ninh Kiều

Ảnh: TRUNG PHẠM

Đoạn qua địa bàn phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, lúc 18 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ, nước ngập kéo dài khoảng 1km, có điểm sâu gần 0,5m, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng chức năng đã triển khai cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại khu vực này.

Tại tỉnh Vĩnh Long, trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Minh, nước ngập khoảng 300m, ảnh hưởng đến lưu thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, đợt triều cường tháng 10-2025 kéo dài từ ngày 6 đến 12-10, mực nước trên sông, kênh rạch đang lên nhanh và dự báo đạt đỉnh vào ngày 9-10 (18-8 Âm lịch).

Một đoạn ngắn đi ngang Bến xe Bình Minh bị ngập, ảnh hưởng đến việc lưu thông các phương tiện

Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận đạt 203cm (cao hơn báo động III 23cm), trạm Chợ Lách đạt 190cm (xấp xỉ báo động III). Các trạm khác dao động từ dưới báo động I đến gần báo động II. Dự báo ngày 9-10, mực nước tại Mỹ Thuận có thể lên 217cm (cao hơn báo động III 37cm), tại Chợ Lách 206cm (cao hơn báo động III 16cm).

Đỉnh triều ở các trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách được dự báo xuất hiện trong khung giờ 4-7 giờ sáng và 16-20 giờ chiều, từ ngày 8 đến 10-10. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

TÍN HUY - CAO PHONG - TUẤN QUANG