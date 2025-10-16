Mua hàng qua nền tảng số được ưu đãi hấp dẫn

Từ đầu tháng 10-2025, hàng loạt chương trình khuyến mãi trực tuyến được triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng thanh toán, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng Việt với mức ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, trên ứng dụng Grab/ GrabMart, khách hàng mua sắm tại các gian hàng Co.opmart, Co.op Food và Finelife được giảm đến 40.000 đồng cho mỗi đơn hàng trong thời gian từ ngày 1 đến 31-10. Cùng thời điểm, người dùng khi mua sắm qua Zalo OA của Co.op Online cũng được giảm đến 50.000 đồng; khách hàng mới lần đầu đăng nhập sẽ nhận ngay e-voucher 30.000 đồng cho đơn hàng từ 300.000 đồng.

Song song đó, hình thức thanh toán bằng VNPay QR tiếp tục được ưu đãi với mức giảm đến 50.000 đồng cho hóa đơn đạt giá trị quy định. Các chương trình đều được áp dụng đồng thời tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile và Cheers, giúp người tiêu dùng linh hoạt lựa chọn kênh mua sắm phù hợp, từ trực tiếp đến trực tuyến. Theo nhà bán lẻ Saigon Co.op, chuỗi ưu đãi này nằm trong chiến dịch kích cầu mua sắm cuối năm, đồng thời thúc đẩy xu hướng tiêu dùng đa kênh và thanh toán không tiền mặt. Việc tích hợp nhiều nền tảng số giúp doanh nghiệp Việt mở rộng tiếp cận khách hàng và người tiêu dùng được hưởng lợi nhờ mua sắm thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm hơn.

LAN AN