Mùa hè rực rỡ từ cao nguyên

Giống như tất cả học sinh trên cả nước, những ngày qua, các thành viên của dự án Nắng cao nguyên cũng náo nức tham dự lễ khai giảng, chào mừng năm học mới. Và dịp này, những bạn trẻ của dự án đã tổng kết hoạt động dịp hè qua, một mùa hè rực rỡ với rất nhiều yêu thương được trao đi và nhận lại.

Thành viên dự án Nắng cao nguyên cùng các em học sinh tiểu học của xã Ea Tu, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: BÍCH THƠM

“Hello” buôn làng

Nắng cao nguyên là dự án của các bạn học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn TPHCM, trong đó, chủ yếu là Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Mùa hè vừa qua, 52 học sinh đã thay phiên nhau đến xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) dạy tiếng Anh cho các em học sinh tại 3 trường: Tiểu học Lý Thường Kiệt, Tiểu học Ngô Mây và Tiểu học Mạc Thị Bưởi.

Theo chia sẻ của Phạm Gia An, thành viên ban chủ nhiệm dự án, Nắng cao nguyên ra đời từ một sự tình cờ. Trong một lần ra chơi cuối học kỳ 1 năm học 2024-2025, Gia An (khi đó đang học lớp 10 tiếng Anh) cùng vài người bạn “nghe lỏm” Châu Anh, cô bạn quê Đắk Lắk, trò chuyện cùng một người bạn. Câu chuyện nhắc đến những em nhỏ ở quê nhà đang gặp không ít khó khăn trong việc học tiếng Anh. “Từ câu chuyện của Châu Anh, chúng em muốn làm một việc gì đó giúp các em nhỏ ở vùng cao”, Gia An chia sẻ.

Từ đầu học kỳ 2 của năm học lớp 10, dự án bắt đầu lên ý tưởng và “chiêu mộ” thành viên. Ban đầu, dự án mong muốn có 12 bạn nhưng sau 1 tháng thông báo, đã nhận được 60 đơn đăng ký. Ngoài học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu, dự án nhận được hưởng ứng từ học sinh của các trường trên địa bàn thành phố như: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Sau khi xem xét, 52 bạn đủ điều kiện đã được chọn để cùng đi Đắk Lắk dạy tiếng Anh hè miễn phí cho trẻ em nơi đây.

Từ ngày 15-6 đến ngày 12-7, dự án Nắng cao nguyên chính thức đến với các em nhỏ ở Đắk Lắk, các thành viên cùng chung sống tại Trung tâm Khuyến nông của xã Ea Tu. Mỗi tuần có từ 12-16 thành viên từ TPHCM lên dạy học. “Tụi em tập trung dạy cho các em lớp 3, 4, 5 tại 3 trường tiểu học của các buôn làng trên địa bàn xã Ea Tu. Chủ yếu là giúp các em ôn lại bài cũ, đồng thời khơi gợi cảm hứng để các em có niềm đam mê học tiếng Anh”, Gia An kể lại.

Đi để trưởng thành

Đa phần các thành viên của Nắng cao nguyên đều lần đầu xa nhà trong thời gian dài như vậy, nên hành trình lên Tây Nguyên lần này với các bạn vừa là thử thách vừa là cơ hội để trưởng thành hơn. Ở nhà, Lê Bá Nhật Minh (lớp 11 tiếng Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu) chỉ biết chiên trứng; ấy vậy mà khi đến Ea Tu, ngoài dạy tiếng Anh cho các em, Nhật Minh còn được giao nhiệm vụ làm “anh nuôi”, chăm lo cơm nước cho các thành viên trong đoàn. Nhờ đó, Minh đã “nâng cao tay nghề” bếp núc của mình, biết chặt gà, nấu nướng đồ ăn. “Đây là mùa hè đáng nhớ nhất của em. Ban đầu, em cứ tưởng là mình mang đến cho các em thiếu nhi điều gì đó nhưng cuối cùng ngẫm ra, chính em mới là người nhận lại nhiều nhất. Hồi trước đi học em không để ý nhiều đến các thầy cô, chỉ đến khi lên đây dạy cho các em, mới hiểu thầy cô đã vất vả như thế nào”, Nhật Minh tâm sự. Là thành viên nhỏ tuổi nhất dự án, Phạm Hoàng Hà Chi (Lớp 8A12, trường THCS-THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) lại mang đến những chia sẻ hữu ích về kỹ năng phòng chống xâm hại cho các em ở trường Tiểu học Ngô Mây. “Đây là kỹ năng rất cần thiết trong đời sống hiện tại. Do điều kiện hạn chế nên em chỉ có thể chia sẻ được ở một điểm trường, hy vọng sau này có thể chia sẻ được nhiều nơi hơn”, Hà Chi chia sẻ.

Chỉ một tháng hè diễn ra ở Đắk Lắk nhưng đã mang lại rất nhiều cảm xúc với các thành viên của dự án Nắng cao nguyên. Từ cảm giác bỡ ngỡ, chật vật của những ngày đầu, rồi mừng vui khi các em tiến bộ, bắt đầu đam mê với môn tiếng Anh. Cùng với đó là cảm giác buồn, nhớ nhung tiếc nuối khi phải chia tay các em để về lại TPHCM, khép lại một mùa hè đầy nắng gió cao nguyên, trở lại làm những cô cậu học trò hồn nhiên, vô tư.

Trong một tháng hè tại xã Ea Tu (tỉnh Đắk Lắk), dự án Nắng cao nguyên đã tổ chức 2.160 tiết học tiếng Anh cho hơn 200 học sinh tại 3 điểm trường. Dự án cũng đã gửi tặng 45 phần quà gồm tiền mặt, sách giáo khoa, dụng cụ học tập (do các phụ huynh đóng góp) với tổng trị giá 22,5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Nắng cao nguyên còn trao 1 tủ sách mang tên dự án với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng tặng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

QUỲNH YÊN