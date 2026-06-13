Mùa hè sôi động từ các sân chơi cộng đồng

Mùa hè là thời điểm các hoạt động thể thao ở TPHCM trở nên sôi động. Từ các trung tâm văn hóa - thể thao, câu lạc bộ đến nhà tập đa năng tại phường, xã, nhiều sân chơi được mở cửa phục vụ thanh thiếu nhi.

Một lớp karate ở CLB Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Sân chơi sôi nổi từ sáng đến tối

Ngay từ đầu hè, nhiều địa phương đã chủ động tổ chức các hoạt động thể thao, năng khiếu, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Tại phường Bình Thạnh, các lớp cờ vua, bóng rổ, aerobic, bóng đá, cầu lông, võ thuật... diễn ra sôi nổi từ sáng đến tối. Không chỉ giúp rèn luyện thể chất, các lớp học còn tạo môi trường để trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần đồng đội và sự tự tin.

Gắn bó với lớp aerobic nhiều năm, em Đoàn Yến Nhi (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Sau một thời gian tập luyện, em thấy cơ thể khỏe khoắn hơn, tự tin hơn và quen được nhiều bạn mới. Mỗi mùa hè đến đây tập luyện khiến em thấy rất vui và ý nghĩa”.

Không chỉ trẻ em hào hứng, phụ huynh cũng yên tâm khi con có môi trường sinh hoạt lành mạnh. Dõi theo từng bước chạy của con trên sân bóng rổ, chị Nguyễn Kim Thoa (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết: “Các lớp thể thao hè giúp con vận động nhiều hơn, biết cách làm việc nhóm và hạn chế sử dụng điện thoại. Với nhiều gia đình, đây là lựa chọn rất phù hợp cho con em mình”.

Tại nhiều địa phương khác, hoạt động hè cũng được tổ chức linh hoạt với các lớp võ thuật, trải nghiệm kỹ năng, thi đấu giao lưu thể thao..., góp phần tạo nên không khí sôi nổi ở khu dân cư.

Giải tỏa áp lực

Trong số các môn thể thao hè, bơi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Nhiều hồ bơi hoạt động hết công suất để đáp ứng số lượng học viên đăng ký tăng cao. Ở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tây Thạnh, các lớp học bơi diễn ra nhộn nhịp mỗi ngày. Các em được trang bị đầy đủ phao, có huấn luyện viên hướng dẫn sát sao và đội ngũ cứu hộ túc trực thường xuyên. Mỗi khóa học được thiết kế bài bản, phù hợp với từng độ tuổi, giúp trẻ nhanh chóng làm quen với nước.

Theo anh Lê Duy Tân, Trưởng bộ môn bơi tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tây Thạnh, mỗi khóa học gồm 15 buổi, mỗi buổi 60 phút với nhiều khung giờ linh hoạt. Dịp hè, số lượng học viên tăng cao nên mỗi giáo viên phụ trách từ 5-10 em. Với những học viên mới, kỹ thuật bơi ếch được ưu tiên để giúp trẻ làm quen với nước và bảo đảm an toàn.

Ngoài tác dụng rèn luyện sức khỏe, bơi lội còn giúp trẻ trang bị kỹ năng an toàn và phòng chống đuối nước. Chị Nguyễn Hoàng Yến (ngụ phường Tây Thạnh) chia sẻ: “Cho con học bơi không phải để thi đấu mà để biết tự bảo vệ mình. Khi con biết bơi cơ bản, gia đình cũng an tâm hơn rất nhiều”.

Thiếu nhi tập bơi tại hồ bơi của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tây Thạnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh bơi lội, các lớp võ thuật phong trào cũng thu hút đông học viên. Tại CLB Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa), các buổi tập karate diễn ra sôi nổi trong suốt mùa hè. Huấn luyện viên Huỳnh Công Anh Dũng cho biết, số lượng học viên tăng đáng kể khi nhiều phụ huynh mong muốn con em rèn luyện sức khỏe và giảm thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử.

Lau vội mồ hôi sau buổi tập, em Phạm Hoàng Thơ (ngụ tại phường Hạnh Thông) phấn khởi: “Sau một năm học, nghỉ hè, được vận động và tập luyện cùng các bạn giúp em rèn luyện sức khỏe, thư giãn. Em cảm thấy có thêm năng lượng để chuẩn bị cho năm học mới”.

Các sân chơi thể thao hè mang đến niềm vui cho thanh thiếu nhi, đồng thời góp phần hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và gắn kết cộng đồng dân cư tại các địa phương trên địa bàn TPHCM.

NGUYỄN ANH